Domenica 29 novembre all'oratorio del Santissimo Redentore di Legnanello pranzo condiviso, voto e Messa. Invitati i soci di Legnano, Villa Cortese, Busto Garolfo, Cerro Maggiore e Rescaldina.

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Una giornata per guardare al lavoro svolto e scegliere chi guiderà l’Azione Cattolica del Decanato di Legnano nei prossimi tre anni.

L’assemblea elettiva dell’Azione Cattolica

L’associazione si ritrova domenica 29 novembre per l’assemblea elettiva, che dovrà eleggere il nuovo Consiglio decanale. L’appuntamento è all’oratorio del Santissimo Redentore di Legnanello. Sono invitati tutti i soci del Decanato, che comprende le comunità di Legnano, Villa Cortese, Busto Garolfo con Olcella, Cerro Maggiore con Cantalupo e Rescaldina con Rescalda.

Pranzo, voto e Messa

La giornata si aprirà alle 12.30 con un pranzo in condivisione, per ritrovarsi in un clima di fraternità prima di entrare nel vivo dell’assemblea. Alle 14 cominceranno i lavori: i soci si confronteranno ed eleggeranno il Consiglio che guiderà l’associazione nel prossimo triennio. La giornata si chiuderà alle 17.30 con la Messa al Santissimo Redentore.

«All’alba sulla riva»

A fare da filo conduttore è l’immagine scelta per la locandina, accompagnata dalle parole «All’alba sulla riva». Richiama la scena del Vangelo in cui il Risorto attende i discepoli sulla riva del lago dopo una notte di pesca e condivide con loro il pane.

L’Azione Cattolica Legnano spiega:

«È un’immagine che parla di accoglienza, di ripartenza e di servizio, e accompagna l’associazione in un passaggio importante».

L’assemblea sarà anche l’occasione per immaginare insieme il futuro dell’Azione Cattolica nel territorio del Decanato, dalle parrocchie di Legnano a quelle dell’Altomilanese che ne fanno parte.