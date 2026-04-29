A pochi giorni dalla riconferma del Consiglio di Amministrazione e dalla ripresa del suo lavoro, Azienda So.Le che si occupa della gestione del Sociale nel Legnanese, presenta il Bilancio Sociale 2025, che restituisce un quadro di crescita solida e strutturata.

Azienda So.Le., Bilancio Sociale 2025: crescono servizi e investimenti nel welfare

Un risultato che conferma un modello di Azienda Sociale sostenibile, capace di trasformare il valore generato in investimenti concreti nei servizi e nel rafforzamento del welfare territoriale. I numeri confermano la dimensione e la capacità operativa dell’Azienda: 16,1 milioni di euro di valore della produzione (+36% nel triennio), 172 dipendenti e collaboratori, oltre 500 operatori del Terzo Settore coinvolti, 27 servizi attivi e più di 8.100 beneficiari su un territorio di oltre 259.000 abitanti.

Un bilancio che conferma la direzione intrapresa

Il Bilancio Sociale 2025 evidenzia risultati concreti e progressivi, frutto di un lavoro strutturato e costruito in stretta collaborazione con il territorio. Sul piano economico, la crescita si conferma solida e diversificata: le risorse non comunali (frutto della capacità di progettazione innovativa e di fundraising di Azienda, che integrano significativamente gli investimenti comunali) rappresentano oggi il 42% del totale (con un incremento dei fondi d’Ambito da 3,5 a 6 milioni di euro nel triennio), mentre i costi di funzionamento si attestano al 5,5% del fatturato. Si rafforza inoltre la capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati. Sul fronte dei servizi, la qualità risulta elevata e misurabile: i Comuni soci esprimono un livello medio di soddisfazione pari a 4,2 su 5, mentre i beneficiari si mantengono stabilmente sopra il 4 su 5, con punte di 4,7 negli asili nido e 4,6 nel servizio affidi.

Risultati concreti sul territorio

Azienda So.Le. gestisce oggi una rete ampia e articolata di interventi. Nell’area infanzia e scuola si registrano: +34 posti nido dal 2023 (e nel 2026 diventeranno + 150 posti nido); 1.137 alunni nei servizi scolastici integrativi (pre e post scuola); 960 beneficiari dell’assistenza educativa (+9%), a cui si aggiungono oltre 2.000 minori seguiti con interventi preventivi. Dati che riflettono un ampliamento dell’offerta e l’introduzione di nuovi modelli educativi. Nell’area della fragilità: 977 minori in carico al Servizio Tutela, di cui solo il 5,6% in comunità educativa e con una permanenza in progressiva riduzione e mediamente sotto i due anni; 11 nuovi affidi familiari attivati (più che raddoppiati dal 2023) e 16 nuove famiglie idonee all’affido (più che triplicate rispetto al 2023); 468 beneficiari dell’assistenza domiciliare anziani (di cui il 22% post-dimissioni ospedaliere); 955 persone coinvolte in percorsi di inclusione attiva (+70% rispetto al 2023). In crescita anche gli interventi abitativi (13 contratti attivati o rinegoziati) e i percorsi di inserimento lavorativo (31 assunzioni).

Numeri che testimoniano un rafforzamento significativo della capacità di presa in carico, con servizi sempre più integrati e orientati alle fasce più fragili della popolazione. Rilevanti anche gli investimenti sulle competenze: ogni dipendente ha svolto in media 56 ore di formazione, di cui il 79% non obbligatoria e il 68% finanziata con risorse esterne. Un dato che conferma l’attenzione dell’Azienda alla crescita professionale e al rafforzamento delle reti territoriali. Tali investimenti sulla formazione e sulla supervisione, uniti alle politiche retributive ed a quelle di sviluppo del benessere aziendale, hanno portato una significativa riduzione del turn-over: turn over negativo – dato dal numero delle cessazioni sul totale dell’organico – si è ridotto dal 32% al 9% tra il 2023 e il 2025.

Le sfide dei prossimi anni

Il Bilancio delinea con chiarezza anche le principali sfide future. La popolazione dell’Alto Milanese è in progressivo invecchiamento: gli over 65 rappresentano oggi il 22,9% e raggiungeranno il 29,1% entro il 2035. Parallelamente cresce la complessità dei bisogni — quasi una famiglia su tre è seguita da più servizi — e aumenta la pressione su un settore che fatica a reperire e trattenere professionisti qualificati. A queste dinamiche si affiancano: l’aumento delle difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e lavoro, che rende necessario rafforzare i servizi per la prima infanzia e il supporto alle famiglie; l’incremento delle vulnerabilità economiche, che richiede un potenziamento delle politiche abitative e degli strumenti di integrazione del reddito. Sfide che richiedono risposte sempre più integrate, innovative e sostenibili.

Le linee di sviluppo

In questo contesto, Azienda So.Le. guarda al futuro con un orientamento strategico chiaro: rafforzare il ruolo di governance territoriale, promuovendo l’integrazione tra Comuni, sistema socio-sanitario e Terzo Settore e consolidando la funzione di ente capofila del Piano di Zona; sviluppare modelli innovativi di welfare, con particolare attenzione all’assistenza agli anziani, alla non autosufficienza e ai servizi per la prima infanzia; ampliare ulteriormente la capacità di attrarre risorse attraverso bandi, partenariati e progettazioni complesse; investire sul capitale umano, per contrastare la carenza di professionisti e valorizzare le competenze; promuovere la digitalizzazione e l’innovazione organizzativa per migliorare accessibilità, efficacia ed efficienza dei servizi; potenziare le politiche di prevenzione, in particolare a favore di minori e famiglie.

“Il percorso intrapreso dimostra come sia possibile costruire un modello di welfare territoriale capace di coniugare crescita, efficienza e attenzione alla persona”, si legge nel documento.

Il Consiglio di Amministrazione prosegue il proprio lavoro in continuità, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti.