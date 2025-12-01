Avvio positivo per il temporary shop dell’Hospice

Il Temporary Shop a favore dei malati inguaribili, promosso dall’Hospice di Abbiategrasso, ha registrato un avvio estremamente positivo. Nel solo weekend di inaugurazione, aperto venerdì 28 novembre 2025, sono state raccolte oltre 250 donazioni, confermando l’interesse e la forte partecipazione della cittadinanza.

Costante afflusso di visitatori

La serata di apertura, tenutasi venerdì alle 18 con un aperitivo solidale realizzato grazie alla generosità di alcuni commercianti di Abbiategrasso e dintorni, ha visto la presenza di oltre 100 persone. Un risultato significativo che ha dato il via a tre giorni di attività caratterizzati da un costante afflusso di visitatori.

Bissato il successo dello scorso anno

Soddisfatti gli organizzatori, in particolare Luca Crepaldi, responsabile della raccolta fondi, e Corrado Dell’Acqua, presidente dell’Associazione Amici dell’Hospice, che, presenti all’inaugurazione, dichiaravano:

“l’afflusso in queste prime ore di apertura ci ha sorpreso. Sembrava impossibile bissare il successo dello scorso anno e invece la cittadinanza ha risposto ancora meglio. Ci sentiamo di ringraziare tutti per la partecipazione e l’entusiasmo. Un grazie da estendere ovviamente ai commercianti che hanno collaborato per l’aperitivo, alle aziende che hanno donato i prodotti per il Temporary Shop e una menzione speciale per tutte le volontarie e i volontari che in questi mesi hanno svolto un lavoro straordinario. Infine un ringraziamento più che doveroso va ai proprietari del negozio che hanno ancora una volta concesso gratuitamente lo spazio per sostenere il nostro progetto.”

Il Temporary Shop, sito in Galleria Mirabello 23 ad Abbiategrasso, propone oggetti donati da privati e aziende, idee regalo solidali e articoli selezionati con l’obiettivo di sostenere concretamente le attività dell’Hospice e la presa in carico dei pazienti affetti da malattie inguaribili. Il progetto è realizzato grazie all’impegno dei volontari e al contributo di tante realtà del territorio che hanno scelto di affiancare l’Hospice anche in questa iniziativa.

Le prossime aperture

Dopo dell’exploit del fine settimana inaugurale, sarà attivo tutti i week end fino al 24 dicembre con orario continuato dalle 9 alle 19. Sarà inoltre aperto il giorno 8 dicembre, il 22, 23 dicembre e nelle mattinate di venerdì (mese di dicembre) e in quella della vigilia di Natale dalle 9 alle 13.