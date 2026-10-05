AVO Magenta cerca nuovi volontari: corso gratuito a Mesero

Una nuova occasione per diventare volontario della relazione: l’associazione AVO Magenta ODV ha organizzato un nuovo corso di formazione gratuito per aspiranti volontari che si terrà a Mesero, presso la biblioteca Comunale, Piazza Europa, 4 nei giorni 9 novembre, 13 novembre, 16 novembre, 20 novembre, 23 novembre dalle 20:00 alle 22:00 (Locandina in allegato). Un corso organizzato in orario serale per invitare anche chi lavora a pensare di donare il proprio tempo e il proprio cuore a chi si trova in situazioni di fragilità.

25 anni di AVO Magenta

AVO Magenta ODV è un’associazione che nel 2026 festeggia 25 anni di attività, e ha contribuito nel tempo ad alleviare la solitudine delle persone ricoverate, verso l’umanizzazione dei reparti dell’Ospedale G. Fornaroli, e successivamente ha messo la competenza relazionale dei propri volontari a disposizione degli ospiti delle RSA “Don Cuni” di Magenta, “Il Gelso” di Vittuone, “Sandro Pertini” di Arluno e della Casa Famiglia di Arconate. Da 5 anni AVO Magenta ha attivato anche un servizio domiciliare “Al Tuo Fianco” per fornire ascolto, compagnia e supporto alle persone fragili e ai loro caregiver, in collaborazione con gli uffici dei Servizi alla Persona del territorio. Il servizio è disponibile nei comuni di Mesero, Arconate e Magenta.

Come iscriversi

Per iscriversi al corso di formazione è necessario contattare la Segreteria di AVO Magenta ODV ai seguenti recapiti: Telefono 335 6913776, e-mail: avomagenta@alice.it