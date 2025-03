Avis San Pietro Cornaredo, Casagrande presidente

Rinnovo del direttivo con sguardo al futuro per la sezione Avis di Cornaredo e San Pietro all’Olmo. L’annuale assemblea tenutasi all’oratorio maschile ha permesso ai soci del gruppo di donatori di sangue di stilare il bilancio di quanto realizzato nel 2024 e annunciare i programmi per questo anno, particolarmente significativo perché il settantesimo dalla nascita dell’associazione.

Avis San Pietro Cornaredo

Durante l’assemblea annuale sono stati presentati i soci Avis che si sono candidati a far parte del nuovo Consiglio Direttivo, i quali, dopo la votazione a voto palese che ha accettato tutte le candidature, nella successivo incontro in sede hanno le cariche sociali per il prossimo quadriennio. Scelto come presidente Lino Casagrande, vice presidente vicario Roberto Minotti, segretario Gian Pietro Grassi, tesoriere Paolo Rangoni. Come consiglieri Giancarlo Bacchetta, Perseo Gatti, Tabata Minotti. Emanuele Fossati ed Ercole Villa sono i revisori dei conti.

«Un particolare ringraziamento da parte del nuovo Consiglio Direttivo ai Consiglieri uscenti Flavio Airaghi, Flavio Ghezzi, Antonio Carettoni e ai Revisori dei Conti Cesare Basilissi e Cesare Cogliati per il loro prezioso contributo a favore della nostra sezione: il loro supporto continuerà come soci collaboratori anche per il prossimo quadriennio».

Settanta anni

L’assemblea del 22 febbraio ha permesso di relazionare in merito ai numeri della sezione dei donatori di sangue di Cornaredo e San Pietro all’Olmo.

Il neo presidente Casagrande, subentrato a Minotti il quale ha raggiunto il limite dei due mandati, presenta i numeri dell’associazione con sede in piazzetta dell’Olmo: «Nel 2024 la nostra sezione ha effettuato un totale di 394 donazioni: 365 donazioni di sangue e 29 donazioni di plasma presso i Centri Trasfusionali degli ospedali San Carlo, Sacco e Rho. I nuovi donatori iscritti al 31 dicembre 2024 sono stati 23 di cui 16 uomini e 7 donne. Il totale dei soci ammonta a 238 di cui 231 donatori attivi e 7 soci non donatori (dirigenti sezionali)».

Casagrande Presidente

Numeri che mostrano anche un «ricambio generazionale» fondamentale per il futuro del gruppo che compie quest’anno il 70esimo anniversario, la cui partecipazione nella vita sociale cittadina è costante:

«Nel 2024 i donatori nella fascia dai 18 ai 45 anni sono in totale 115, pari al 50% sul totale. I donatori dai 46 ai 70 anni sono 116. Nel 2024 come avviene già da diversi anni abbiamo collaborato con l’amministrazione Comunale per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli, contribuendo con 500 euro e partecipando alla manifestazione che si è tenuta presso l’auditorium “La Filanda”. Abbiamo contribuito con 500 euro al “Progetto Tempo Salute”, promosso dall’associazione Tempo Opportuno. Siamo stati presenti alla manifestazione ”Curnarè Insema”, partecipando alla corsa di 8 km con un gruppo di 7 persone e collaborando sul circuito con la presenza di due nostri consiglieri addetti alla sicurezza. Abbiamo partecipato con il nostro stand alla festa di Cornaredo e all’ Autunno Sanpietrino, mentra a novembre si è svolta la tradizionale “Festa del Donatore”, con le premiazioni degli avisini meritevoli e uno spettacolo teatrale con artisti comici di Zelig e Colorado Cafè alla Filanda. Lo spettacolo ha avuto notevole successo con la presenza di circa 200 persone».

Iniziative che l’associazione realizzerà anche in questo 2025, in aggiunta all’impegno più importante che il gruppo onora dal 1955: sostenere i nostri ospedali e i pazienti con la donazione di sangue e plasma.