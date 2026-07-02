Avis ha festeggiato 90 anni di storia

La sezione G. Racchi di Avis Abbiategrasso ha celebrato, sabato 27 giugno , il 90esimo anniversario della sua fondazione con una cerimonia all’ex Convento dell’Annunciata alla presenza di donatori, collaboratori, delegazioni delle sezioni AVIS del territorio, del segretario di AVIS Provinciale Milano, della dottoreassa Irene Cuppari, dirigente del Centro Trasfusionale dell’ASST Ovest Milanese, e del sindaco Cesare Nai.

Primo anno della sezione giovane

La manifestazione si è aperta con un omaggio alla sezione giovani, che ha festeggiato il suo primo anno di attività. I ragazzi hanno proposto una tavola rotonda con altre associazioni del territorio e un quiz dedicato alla donazione di sangue, coinvolgendo anche il pubblico. Nel suo intervento il presidente Daniele Pestarino ha sottolineato

“l’importanza del gruppo giovani, una realtà ancora rara nel panorama Avis, e ha ricordato con orgoglio il traguardo dei novant’anni, raggiunto da pochissime sezioni in Italia”.

Ha inoltre ringraziato i collaboratori storici ed evidenziato le numerose iniziative promosse dall’associazione negli ultimi due anni, presentando anche il progetto del monumento dedicato ad Avis Abbiategrasso che sarà collocato nella rotonda di via Pavia.

La commemorazione di Antonia

Il momento più emozionante della manifestazione è stato dedicato alla commemorazione di Antonia Ticozzelli, storica referente dell’associazione scomparsa quest’anno. Un video con le testimonianze di presidenti, collaboratori e personale del Centro Trasfusionale, seguito dalla lettura del ricordo ufficiale, ne ha ricordato la sensibilità, la competenza e l’impegno che, per oltre sessant’anni, hanno fatto di lei il volto dell’Avis cittadina.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle benemerenze a oltre 80 donatori che hanno raggiunto i traguardi delle 50, 75, 100 e 120 donazioni. Il vicepresidente Davide Colombo ha espresso la gratitudine dell’associazione per la loro costanza e generosità, mentre la dott.ssa Irene Cuppari ha consegnato le tradizionali spille dorate ai benemeriti.