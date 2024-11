Avis Cornaredo, benemerenze per i donatori

Risate, solidarietà e impegno nella Festa del donatore dell’Avis di Cornaredo tenutasi all'auditorium la Filanda.

Avis Cornaredo San Pietro

Alla presenza della giunta comunale del sindaco Corrado D'Urbano, del parroco don Danilo Dorini, del presidente Avis Roberto Minotti e del segretario Flavio Airaghi si è tenuta la serata con lo spettacolo comico con Steve Vogogna, Franco Rossi e Viviana Porro seguito dalla premiazione dei donatori più assidui. In questa occasione è stato premiato con una targa anche l'ex presidente Vittorio Morlacchi.

Rinnovo consiglio

Il discorso del presidente Minotti ha elencato le attività fatte durante quest'anno ma si è soffermato in particolare sull'esigenza di reclutare forze nuove per poter rinnovare il Consiglio Direttivo che scadrà entro febbraio 2025. 33 i soci premiati con la benemerenza per le donazioni di sangue effettuate, 22 uomini e 11 donne.

Le benemerenze

Per Carlo Calende e Massimo Resconi benemerenza in oro con smeraldo per aver raggiunto le cento donazioni. 75 le donazioni raggiunte da Sonia Favetti e Lorenzo Fracassi. Benemerenza per i 50 prelievi di Flavio Airaghi, Gianluigi Citterio, Cristina Mancini, Elena Airaghi, Francesco Andolfi, Roberto Minotti. 25 donazioni per Alberto Ciprandi, Valerio Iamundo, Cosimo Beniamino Monteleone, Stefano Cammaroto, Luca Graziano, Elena Monica Vivian. Riconoscimenti anche per le 16 donazioni di Simone Zampieri, Federica Narcisi, Sofia Gualandi, Francesco Bevinetto, Claudio Leoni, Gian Carlo Bacchetta, Brian William Foti. Prima benemerenza infine dopo 8 donazioni per i soci Raffaella Graticoli, Riccardo Armadillo, Alessandro Maggioni, Andrea Signorelli, Walter Peri, Margherita Cozzari, Isabella Hoxha, Laura Pizzigoni, Marta Pizzigoni, Massimiliano Corbanese.