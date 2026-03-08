Avis: 75 anni al servizio della comunità

Una missione a favore della comunità. La sezione Avis di Marcallo con Casone sta per tagliare un traguardo veramente importante 75 anni di vita: 1951-2026. Un compleanno importante che verrà festeggiato con eventi ad hoc che si intrecceranno con la Fiera di San Marco.

«75 anni anni sono un traguardo importante, dagli anni cinquanta siamo al servizio della comunità e proseguiamo con uno sguardo i rivolto al futuro – ci spiega Marco Fusè attuale presidente di Avis, rieletto per il secondo mandato il 24 febbraio 2025 (nel direttivo ci sono vicepresidente Lorenza Fusè, Amministratore/tesoriere Ivano Chiodini e Fabio moda segretario) – Il nostro obiettivo è chiaro, è quello di promuovere le nostre iniziative soprattutto attraverso le nuove generazioni e proiettare verso il futuro la nostra attività».

Numeri da record

Una sezione molto attiva, nel 2025 sono state effettuate 339 donazioni di sangue e 69 di plasmaferesi , numeri che parlano chiaro, evidenziano la vitalità del gruppo pronto a rinnovarsi con nuovi soci

«In totale siamo 280 soci circa al 2025– prosegue Fusè – ma la cosa che mi rincuora è l’ingresso di 28 nuovi giovani, un’iniezione di freschezza per proiettare la sezione in avanti. E importante avere questi nuovi ingressi perché coinvolgere le persone è diventato sempre più complicato, ma noi con le nostre iniziative siamo ancora molto dinamici».

La mostra fotografica che stanno preparando, prevista il 25 aprile al parco Ghiotti, sarà un vero e propri viaggio a ritroso nel tempo, le immagini più significative della sezione: «Ripercorreremo la storia di Avis in modo da ricordare tutto quello che abbiamo fatto insieme – precisa Fusè – scatti vintage in bianco e nero e quelli più recenti a colori, un vero e proprio album dei ricordi».

Ma è proprio dalla sede di via Roma che si stanno organizzando i principali eventi per festeggiare i 75 anni di attività.

«Un momento importante sarà quello che stiamo preparando per domenica 19 aprile – ci confessa il presidente – Stiamo chiedendo tutti i permessi necessari per partite con una fiaccolata da piazza Duomo a Milano nella mattina per poi giungere al cimitero di Marcallo e poi con la Fanfare dei Bersaglieri Cavalier Ambrogio Locatelli di Abbiategrasso andare verso la chiesa per la santa messa e poi al nostro monumento, in piazza Italia, per la consegna delle benemerenze agli avisini».

Tanti eventi in programma

Molti degli appuntamenti sono ancora in fase di definizione. Già fissata la 18esima edizione della camminata Stramarcallo 2026, una corsa con competitività su due percorsi: di 7 5 e 3 chilometri, un’iniziativa sempre molto partecipata.

Il presidente Fusè vuole anche rimarcare l’impegno di Avis con le scuole del territorio:

«Ci tengo a evidenziare la nostra volontà di coinvolgere le scuole con incontri formativi dove agli studenti delle terze media , diamo informazioni sull’importanza delle donazioni, ma anche sul ruolo chiave dei trapianti, invitando durante gli incontri persone che hanno ricevuto o donato un organo per sensibilizzare le giovani generazioni – e conclude – Voglio ricordare il diario scolastico che realizziamo e doniamo alle scuole».

Quindi quasi tutto pronto, ultimi ritocchi, prima di avere il calendario definito degli appuntamenti per il 75esimo compleanno della sezione Avis di Marcallo con Casone.