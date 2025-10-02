Per tutta la giornata sarà possibile visitare il mercatino di prodotti tipici e creativi

Domenica 12 ottobre, dalle ore 10 alle 21, via Giovanna D’Arco, la frazione di Cerchiate di Pero, ospiterà la seconda edizione di “Autunno nelle Frazioni”, una giornata ricca di iniziative per tutte le età, tra mercatini, laboratori, intrattenimento musicale e area street food.

Autunno nelle frazioni fa tappa a Cerchiate

L’iniziativa, promossa dagli Assessorati al Commercio, Industria e Riqualificazione delle Frazioni e allo Sport, Cultura ed Eventi ricreativi del Comune di Pero, nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio e favorire momenti di incontro e partecipazione tra i cittadini.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare il mercatino di prodotti tipici e creativi, mentre la musica accompagnerà i visitatori grazie al DJ set con animazione per grandi e piccoli, che proseguirà fino alla sera con momenti dedicati al ballo e all’intrattenimento musicale dalle 18.30 in poi.

Numerose le attività pensate per bambini e famiglie:

Mini show con marionette

Laboratorio creativo “Crea la maschera di Halloween”

Laboratorio di giocoleria

Spettacolo di bolle di sapone

Giochi gonfiabili per tutte le età, tra cui scivoli e calciobalilla umano

Non mancheranno uno spazio dedicato delle associazioni culturali del territorio e un’area street food ed enogastronomica, con menù tipici e stagionali.

La manifestazione rappresenta un’opportunità per vivere insieme uno dei momenti più suggestivi dell’anno: l’autunno. Per aggiornamenti e dettagli, si invita a consultare il sito istituzionale del Comune.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it