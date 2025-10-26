Autunno di cantieri in città: le aree verdi si rifanno il look

Proseguono a Vittuone i lavori di riqualificazione degli spazi pubblici dedicati a famiglie, bambini e sportivi.

Le aree verdi si rifanno il look

Alle spalle della stazione ferroviaria il Parco Santa Gianna Beretta Molla, conosciuto da tutti come «Parco delle Mamme», sta lentamente tornando a nuova vita. In questi giorni sono state installate le nuove attrezzature ludiche per i più piccoli, segno concreto di un intervento che punta a restituire alla comunità un luogo centrale di incontro e socialità. Il parco sarà presto uno spazio sicuro, curato e accogliente, dove i bambini potranno giocare e crescere in serenità.

Il cantiere è ancora in corso e l’area non è ancora aperta al pubblico, ma l’Amministrazione comunale assicura aggiornamenti costanti fino alla riapertura ufficiale, prevista nelle prossime settimane. Un sentito ringraziamento è stato rivolto dal sindaco Laura Bonfadini all’Ufficio Tecnico comunale per l’impegno nella realizzazione del progetto.

Intanto sono iniziati anche i lavori al Parco «Amici dello Sport» e in piazza Don Sironi. Qui sono giunte nei giorni scorsi le prime attrezzature per praticare l’outdoor fitness e il calisthenics, attualmente già operative, in vista della creazione di nuove aree dedicate all’allenamento all’aperto, al volley e al calcio a 5.

L’obiettivo dell’Amministrazione vittuonese è offrire ai giovani e agli appassionati di sport spazi pubblici moderni, accessibili e di qualità, capaci di promuovere movimento, benessere e aggregazione nel cuore della comunità. Nei prossimi giorni il Comune fornirà ulteriori aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori.