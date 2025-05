Sono diversi i cantieri previsti nei prossimi giorni lungo le autostrade e la tangenziale: nell'articolo tutti i dettagli.

Autostrade e tangenziale: ecco le chiusure previste

Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, chi percorre la A52 Tangenziale nord di Milano, da Monza verso Rho, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bollate Novate.

Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria a Bollate Novate, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione di Rho.

Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo Monza/A52 Tangenziale nord (R3) immette sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste (da Venezia) ed è diretto verso la SP44 Milano-Meda.

In alternativa, proseguire in A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e seguire le indicazioni per A52 Tangenziale nord verso Bollate.

I lavori previsti lungo la A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso.

Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese, con provenienza Milano e Varese, immettono sulla A9 in direzione Como/Chiasso.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

per chi proviene da Milano, anticipare l'uscita allo svincolo di Lainate Arese e percorrere la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate Milanese, SP233 Varesina in direzione Caronno Pertusella-Origgio ed entrare in A9 allo svincolo di Origgio; chi supererà lo svincolo di Lainate Arese dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A9 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Marco Polo verso Rescaldina, SP527 Bustese in direzione Uboldo-Origgio ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Saronno;

per chi proviene da Varese, anticipare l'uscita allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP 527 Bustese verso Rescaldina-Origgio ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno verso Chiasso; chi supererà lo svincolo di Castellanza dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, percorrere la viabilità ordinaria: SP 300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate Milanese, SP233 Varesina in direzione Caronno Pertusella-Origgio ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Origgio.

I lavori previsti fra Como e Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione del viadotto Fati, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, immettersi su Via Bellinzona verso Chiasso e raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso;

-nelle due notti di venerdì 23 e sabato 24 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.