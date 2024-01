Autostrada A8 Milano-Varese: le chiusure di Lainate e le alternative.

Autostrada A8 Milano-Varese: le chiusure di Lainate

L’entrata di Lainate, verso Varese, nella notte di domani, martedì 30 gennaio, sarà chiusa verso Varese. La chiusura, dalle 21 del 30, alle ore 5 del 31 gennaio, è necessaria per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore. In alternativa, per chi deve prendere l’A8 verso Varese, può usufruire dell’entrata di Legnano.

Dalle 21 di mercoledì 31 gennaio alle 5 di giovedì 1 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici. In alternativa si consiglia di entrare a Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.

Dalle 22 di mercoledì 31 gennaio alle 5 di giovedì 1 febbraio, sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi ovest", situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.