Autostrada A8, A9 e A4: ecco le chiusure previste

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Como, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Milano, uscire a Legnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano.

Le chiusure lungo la A8

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, secondo il seguente programma:

-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Cavaria;

in entrata verso Varese: Castronno;

-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 maggio, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castronno.

Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 (SC1), sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 maggio:

Annullata la chiusura prevista lungo la A4

Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del tratto Milano Viale Certosa-Sesto San Giovanni, verso Brescia; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l'area di servizio "Lambro sud", situata nel suddetto tratto e aperta anche l'entrata di Cormano in entrambe le direzioni.

Sulla A8 Milano-Varee, è stata annullata la chiusura del ramo allacciamento A4 Torino-Trieste, da Varese verso Brescia.

Sul Ramo allacciamento Viale Certosa/A4 (SC1), è stata annullata la chiusura del ramo allacciamento A4, da Milano città verso Brescia.