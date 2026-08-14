La comunità di Legnano ha detto addio ad Attilia Novellini scomparsa all’età di 71 anni.

Auser dice addio ad Attilia Novellini

Auser Ticino Olona e la Banca del Tempo Auser Insieme di Legnano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Attilia Novellini, socia da molti anni della Banca del Tempo, di cui era stata anche vicepresidente.

“Attilia è stata una presenza importante e preziosa per l’associazione, distinguendosi per la disponibilità, l’attenzione alle persone e la capacità di creare relazioni – spiegano da Auser – Era particolarmente brava nell’organizzare momenti di aggregazione e convivialità, contribuendo a rafforzare lo spirito di amicizia e di solidarietà. Il suo impegno nella comunità si era espresso anche attraverso la Consulta Territoriale Centro del Comune di Legnano e la sua appartenenza al CIF – Centro Italiano Femminile. Amava la natura e le passeggiate e aveva nel Parco Castello di Legnano un luogo speciale, dove aveva costruito un gruppo di amici con cui condividere momenti di socialità”.

Mamma di due figli e nonna, era profondamente legata alla famiglia e agli affetti.

«Ricorderemo Attilia per la sua capacità di creare relazioni, per la sua disponibilità e per il suo modo semplice e concreto di stare accanto agli altri. La sua presenza ha lasciato un segno nella nostra associazione e nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla».

Auser Ticino Olona e Banca del Tempo di Legnano si stringono con affetto alla famiglia e ai suoi cari, conservando di Attilia un ricordo riconoscente e affettuoso.

Il funerale si terrà oggi, 14 agosto alle ore 10 presso la Basilica di San Magno.