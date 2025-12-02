Auser Cornaredo, presidenza e direttivo aggiornati

Assemblea ordinaria per i soci Auser di Cornaredo, con l’aggiornamento delle nomine degli organi associativi.

Auser Cornaredo

Giovedì si è tenuta l’assemblea l’assemblea ordinaria dei soci Auser di Cornaredo per l’aggiornamento delle nomine degli organi associativi. La seduta è stata guidata dalla Presidente Susanna Dametti che in apertura ha comunicato i nominativi della composizione della nuova Presidenza, composta da Mauro Roncari, vicepresidente e tesoriere, Clelia Maesano, responsabile Ute, e Piera Fontana, Responsabile Alzheimer Café.

Presidenza e direttivo

Si è poi deliberato, con voto unanime, il Comitato Direttivo, composto dai membri della presidenza e dai soci Nicola Mugrace, Massimo Urso, Michela Fatica, Giovanni Cassinari, Luciana Dal Magro.

La Presidente ha inoltre relazionato sugli altri punti salienti all’ordine del giorno ed in particolare sulla nuova riforma fiscale del terzo settore affrontata anche dal delegato zonale Auser Giuseppe Plumari.

Sono intervenuti i Responsabili dei vari ambiti d’incarico delle attività attualmente in essere. In chiusura Mauro Roncari ha spiegato lo Stato ed il funzionamento dei social Auser Cornaredo. Presente per un breve saluto ed un intervento l’Assessore ai servizi sociali Rosalba

Locati.