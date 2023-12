Auguri speciali per gli ospiti di Villa Arcadia

I biglietti augurali dei bimbi dei nidi privati di Bareggio scaldano i cuori dei nonni di Villa Arcadia per il Natale.

Biglietti d'auguri dolcissimi per gli anziani di Villa Arcadia

Comitato Bareggio2013 rinnova l’iniziativa avviata lo scorso anno, in collaborazione con le educatrici dei nidi privati Germoglio, Boschetto dei Bimbi e Arcobaleno di Bareggio che hanno realizzato con entusiasmo splendide coccarde e letterine natalizie con le piccole manine dei bambini e delle bambine che frequentano i nidi e che sono state consegnate ai nonnini e alle nonnine della Residenza Villa Arcadia in occasione del Natale.

Grazie di cuore per il dolce pensiero

«Ringraziamo di cuore le educatrici Francesca, Federica, Nicolina, Marika, Caterina, Assunta e Patrizia del nido Germoglio, Stefania, Lisa e Alessandra del nido Boschetto dei Bimbi, Daniela, Valentina e Meshua del nido Arcobaleno – afferma Monica Gibillini di Comitato Bareggio2013 – che anche quest’anno hanno accettato l’invito a realizzare questa piccola e semplice iniziativa per far sentire l’affetto della nostra comunità agli ospiti di Villa Arcadia in occasione del Natale. Con Sara Moiraghi e Manuela Verdefiore abbiamo portato a Villa Arcadia i graziosissimi lavoretti dei bambini che il personale della Residenza per anziani appenderà nel salone per abbellirlo in occasione del periodo natalizio. Grazie a Villa Arcadia che anche quest’anno ha accolto l’iniziativa».

«È stato davvero commovente portare i lavoretti dei bambini dei nidi agli ospiti di Villa Arcadia, commenta Manuela Verdefiore di Comitato Bareggio2013». Lo scopo dell’iniziativa è quello di unire in un abbraccio ideale i più piccoli e i più adulti della comunità bareggese per riscoprire il senso più autentico del Natale.