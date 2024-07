Attraversa lo Stretto di Messina a nuoto in meno di un'ora

Un importante traguardo personale per Widmer Gazziola che ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina.

Dopo le traversate dei principali laghi italiani, si cimenta in quella dello Stretto di Messina

Il nuotatore di Cuggiono, esperto nelle specialità di fondo, ha già collezionato diverse traversate dei principali laghi italiani conquistando il titolo di Nobile dei Laghi. Coltivava però il sogno di attraversare lo Stretto e negli ultimi tre anni si è allenato, nel mare di Albissola, per abituarsi all’acqua marina, molto diversa da quella del lago, e affrontare al meglio la traversata.

Così il 17 giugno Gazziola ha realizzato il suo sogno: ha attraversato a nuoto lo stretto, con i suoi 3 chilometri e mezzo di lunghezza che separano Capo Peloro (Messina) da Cannitello (Calabria). Tempo di percorrenza 55’ e 54”, meno di un’ora e poco più di 3.200 bracciate.

L'entusiasmo di Gazziola: "Attraversare lo Stretto in meno di un’ora è stato stratosferico"

Ha raccontato Gazziola:

"Sono felicissimo di aver realizzato il mio sogno, attraversare lo Stretto in meno di un’ora è stato stratosferico. E’ un risultato di cui vado veramente fiero. Fondamentale per la buona riuscita di questa impresa l’appoggio della società romana Swimming Travel che mette a disposizione dei nuotatori tutta l’assistenza necessaria per effettuare la traversata in sicurezza. Il problema più grande sono le forti correnti, infatti l’attraversamento dello Stretto di Messina è considerata la regina delle traversate. Prima di partire è necessario attendere l’ok della Capitaneria di porto perché la traversata può svolgersi solo nel periodo di stanca delle correnti che è di circa un’ora".

Il tempo ideale di percorrenza, prima del ritorno delle correnti, è quindi un’ora ma il cuggionese ha fatto la traversata in meno di un’ora! Una sfida impegnativa anche per Widmer pur abituato al nuoto di lunga durata, superata però con grande successo. Un’impresa che ricorderà per sempre.