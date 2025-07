Attività storiche, dalla Regione quattro nuovi riconoscimenti nel Magentino

Lavoro e commercio

Insignite con l’onorificenza due attività di Magenta, una di Corbetta e una di Arluno: plauso dall’assessore Guidesi

Anche per il 2025 la Regione Lombardia ha conferito il riconoscimento di «Attività storica» a negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Per la precisione sono 591 quest’anno gli esercizi commerciali che sono stati insigniti dell’ambita onorificenza.

Attività storiche, quattro nuovi riconoscimenti nel Magentino

Tra questi anche due attività di Magenta, il negozio di fotografia Cine Foto Cattaneo di via Del Carso, aperto nel 1981 e la Meccatronici Fratelli Cavallazzi, attiva dal 1953 in via Walter Tobagi. Il territorio del Magentino è inoltre rappresentato a questo giro dal Bar Cefra di Arluno, aperto nel 1976, e dal ristorante e pensione La Nuvoletta di Corbetta che porta sulle sue spalle 51 anni di storia.

I riconoscimenti sono suddivisi in 300 negozi storici, 132 botteghe artigiane storiche e 159 locali storici. Si arricchisce dunque l'albo regionale delle attività storiche che ora comprende in totale 4.477 imprese. Sui conferimenti è intervenuto l’assessore regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: