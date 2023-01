Attivato il nuovo attraversamento luminoso

Attivato a Cusago il nuovo attraversamento luminoso in via Baggio.

Un nuovo attraversamento luminoso a Cusago

Il Comune si attrezza di un nuovo dispositivo per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Durante le vacanze di Natale è entrato in funzione il primo attraversamento pedonale luminoso, collocato in Via Baggio, all'incrocio con via Ungaretti.

Si tratta di un sistema di attraversamento intelligente, dotato di segnaletica luminosa bifacciale e di un sensore che, attivandosi al passaggio del pedone, produce un aumento di intensità della luce e accensione di luci lampeggianti arancioni.

Dispositivi anche in altre zone

Dispositivi come questo, che permettono di rendere maggiormente visibile all'automobilista il passaggio del pedone, potranno essere collocati in prossimità di altri attraversamenti nel comune.