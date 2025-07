Atti vandali inaccettabili che minano la serenità della comunità

Gli atti vandalici non conoscono confini. Non solo le comunità più grosse e variegate , anche i piccoli centri possono essere presi di mira . E’ il caso del Comune di Ozzero, piccolo centro del milanese al confine con la provincia di Pavia, che si è trovato alle prese con fenomeni del genere, poco piacevoli. Una situazione degenerata, che era cominciata come un semplice ritrovo per ragazzi.

Una situazione intollerabile

“In questi mesi, un gruppo di giovani ha iniziato a ritrovarsi la sera all'interno del cortile del Palazzo Cagnola, sede del Municipio. L’idea che dei ragazzi potessero incontrarsi in sicurezza, in un luogo tranquillo e nel cuore del centro storico, era inizialmente accolta positivamente, anche come segnale di una comunità viva e vissuta da tutte le età- ci spiega il sindaco Pietro Invernizzi - Purtroppo, questa situazione si è trasformata in tutt’altro. Dalla semplice presenza serale si è passati a comportamenti non più tollerabili: utilizzo di motocicli e auto in una zona pedonale, rumori molesti nelle ore serali, e – cosa ben più grave – atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico: vetri dei lampioni rotti con il pallone, colonnine dell’antincendio danneggiate e, nelle ultime settimane, l’introduzione indebita nei plessi scolastici”.

Una deriva che non si è riusciti a fermare : “Solo ieri l’ultimo episodio di comportamenti che hanno richiesto l’intervento della Polizia Locale”.

La misura è colma e ora l’Amministrazione intende correre ai ripari per il bene e la sicurezza dei cittadini. Una piccola comunità tranquilla turbata da gesti inconsueti , un atteggiamento di sfida incomprensibile che mina la serenità di tutti i cittadini

Episodi alla scuola

All’interno della scuola dell’infanzia e della primaria-secondaria sono stati rubati oggetti, rovesciati armadi e danneggiati ambienti frequentati ogni giorno da bambini e studenti. Un comportamento non solo vergognoso, ma anche penalmente rilevante. La dirigenza scolastica ha sporto denuncia: sono in corso indagini e, grazie alle telecamere, sarà possibile identificare con precisione gli autori di questi atti.

Ora è il tempo di tutelare la comunità