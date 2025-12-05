Attesa per il tradizionale «Concerto dell’Immacolata»

Con il «Concerto dell’Immacolata» in programma domani, sabato 6 dicembre, alle 21 nella chiesa prepositurale di San Vittore prenderanno avvio gli eventi del Natale a Corbetta. Il programma dell’atteso evento musicale prevede un brano di Liszt e alcuni brani di Mozart, che vedranno protagonisti la soprano Lorena Balbo, la contralto Maria Miccoli, il tenore Davide Sensales, il basso Luca Vianello, il Civico coro polifonico «Curia Picta», l’Orchestra Filarmonica dei Navigli e il direttore Andrea Semeraro.

Il Civico coro polifonico «Curia Picta»

«Il tradizionale “Concerto dell’Immacolata” segna la conclusione di un anno di studio e impegno da parte di tutti i coristi, che con passione e sacrificio scelgono di partecipare alle prove settimanali per prepararsi al meglio. Quest’anno il tutto ha un significato ancora più apprezzabile perché il coro ha preso parte alla realizzazione dell’opera lirica “Elisir d’amore” di G. Donizetti, eseguito in quattro repliche sul territorio e di fatto raddoppiando l’impegno richiesto in termini di prove e tempo investito in queste affascinanti attività – sottolinea Andrea Semeraro – Da parte mia non posso che apprezzare e soprattutto lodare la costanza dimostrata e l’impegno che a ogni prova viene loro richiesto e questi obiettivi vengono ancora più impreziositi dal fatto che gran parte di loro non legge la musica e alcuni iniziano con noi senza alcuna preparazione tecnica e vocale».

Nell’ultimo periodo «abbiamo avuto un incremento del numero degli iscritti davvero considerevole e questo non fa che testimoniare la bontà dei progetti corali che ormai da diversi anni svolgo a Corbetta, grazie anche all’aiuto di tante persone che coadiuvano il mio operato e mi aiutano con grande spirito di collaborazione, altruismo e pazienza – racconta il direttore – Tutto ciò è reso possibile anche grazie all’aiuto dell’Amministrazione comunale, che con lungimiranza e rara sensibilità ha da subito capito l’importanza della musica corale nella vita delle persone, come strumento di aggregazione, di confronto, di collaborazione e di ascolto reciproco, valori imprescindibili da quelli puramente artistici e musicali. È grazie proprio al Comune di Corbetta se abbiamo la possibilità di svolgere l’attività di ben tre corali, in maniera agevole e con un aiuto economico, fondamentale per realizzare concerti come questo. Intendo anche ringraziare i tanti amici coristi e colleghi del Teatro alla Scala che accettano sempre con grande entusiasmo e simpatia di collaborare con me, non solo come solisti ma in tantissime vesti e figure professionali assolutamente necessarie e sempre più rare da trovare. In ultimo, siamo felici di collaborare per il terzo anno consecutivo con l’Orchestra Filarmonica dei Navigli e con il loro direttore Maurizio Tambara, con i quali abbiamo instaurato da subito un’intesa musicale e con i quali stiamo già lavorando per realizzare un grande concerto a giugno qua a Corbetta».

Le iniziative natalizie

Altre iniziative sono in programma nei prossimi giorni. Domenica dalle 9 in piazza del Popolo e in corso Garibaldi «Natale a Corbetta» con mercatini del gusto, artigianato e creatività, dj set, Babbo Natale in piazza e flash mob, alle 16 grande sfilata di Natale itinerante e alle 17 in piazza del Popolo accensione dell’abete natalizio e brindisi a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni corbettesi. Lunedì 8 dicembre si proseguirà con «Le emozioni della notte del Presepe» alle 21 al Fontanile Borra a cura del Comitato di Castellazzo de’ Stampi. Mercoledì invece alle 16.30 nella sala Corbetta di una volta (ex Banca) «Sorridi, è Natale!»: laboratori per bambini, animazione e karaoke a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le consulte dei cittadini comunitari ed extracomunitari.