Asst Ovest Milanese, le iniziative gratuite straordinarie per la Giornata contro il cancro

Ricorre domani, martedì 4 febbraio, la Giornata mondiale contro il cancro.

Giornata contro il cancro, le iniziative straordinarie gratuite sul territorio

Per l’occasione, l’Asst Ovest Milanese ha previsto una serie di attività straordinarie e gratuite negli ospedali di Legnano e Magenta e sul territorio (ambulatori e case di comunità) dedicate ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989.

"Ribadiamo l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce"

Il direttore generale Francesco Laurelli commenta:

"La nostra Asst coglie con convinzione il messaggio che questa iniziativa mondiale vuole lanciare e in particolare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, i grandi passi avanti compiuti dalla ricerca, che diventano percorsi di cura che le nostre strutture mettono quotidianamente a disposizione dei pazienti grazie all’impegno e alla passione dei professionisti sanitari".

Vaccinazioni ai malati oncologici e test rapidi per l'epatite C

Il direttore socio sanitario Giovanni Guizzetti sottolinea:

"Le nostre campagne di sensibilizzazione si sviluppano in diversi periodi dell’anno e coinvolgono i Comuni e le associazioni del territorio e in occasione della Giornata mondiale contro il cancro abbiamo previsto una serie di iniziative straordinarie che vengono realizzate domani (martedì 4 febbraio, ndr) e nell’arco della settimana. In particolare, nelle case di comunità e negli ospedali, verranno eseguite vaccinazioni ai malati oncologici, screening con test rapidi per l’epatite C, accessi diretti per la prenotazione degli screening oncologici".

Ecco le prestazioni straordinarie gratuite offerte dall'Asst

Nella tabella, l’elenco delle prestazioni straordinarie gratuite predisposte dall’Asst Ovest Milanese.

A fine febbraio, inoltre, partirà un ciclo di conferenze dedicate alla prevenzione e diagnosi del tumore alla mammella, organizzate in collaborazione con la Lilt, che coinvolgerà diversi comuni della zona.