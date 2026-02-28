La società Assp di Cesano Maderno verso la gestione delle farmacie comunali di Senago. Nel corso della seduta di ieri, giovedì 26 febbraio, il Consiglio comunale di Cesano Maderno ha approvato all’unanimità (fuori dall’Aula l’opposizione, che contesta l’operazione) la cessione al Comune di Senago di una quota pari allo 0,1% del capitale sociale dell’Assp, società di cui il Comune di Cesano Maderno continuerà a detenere il 99,6% delle azioni.

Assp verso la gestione delle farmacie comunali di Senago

La cessione è funzionale all’affidamento della gestione delle farmacie comunali del Comune di Senago ad Assp, attraverso la concessione per 20 anni.

L’approvazione della delibera da parte del Consiglio comunale consentirà, adesso, al Comune di Senago di procedere all’acquisizione della relativa quota e l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle quattro farmacie comunali ad Assp sulla base del Piano economico finanziario predisposto dalla società.

L’affidamento della gestione delle farmacie prevede un investimento iniziale complessivo di 1.700.000 euro completamente finanziato con risorse proprie da Assp, nell’ambito di un piano di ampliamento dell’attività della società e che prevede ulteriori investimenti in altri Comuni della Brianza che di recente hanno manifestato interesse alla possibile gestione delle farmacie da parte di Assp.

Obiettivo nel triennio: 8 nuove farmacie in 4 nuovi Comuni

L’obiettivo di Assp è quello di acquisire in gestione, nel prossimo triennio, 8 nuove farmacie in 4 nuovi Comuni (oggi Assp gestisce 8 farmacie comunali tra Cesano Maderno, Limbiate, Varedo e Meda) con conseguente incremento dei ricavi della società di circa 8 milioni di euro, e assumere una posizione di rilievo, a livello regionale, nell’ambito delle società operanti nel servizio delle farmacie.

La gestione dell’immobile Casa della Salute

Le farmacie comunali di Senago hanno registrato una crescita costante dei ricavi negli ultimi 4 anni (+14%) e, attraverso la nuova gestione, Assp punta a migliorare ulteriormente servizi ed efficienza ​proponendo l’acquisizione e la gestione di due farmacie esistenti e due nuove farmacie già autorizzate nonché la gestione dell’immobile Casa della Salute tramite contratto di concessione o locazione di 20 anni. Nell’investimento sono già compresi i fondi per l’avvio, entro il 2027, delle due nuove farmacie, nonché i lavori di ammodernamento delle farmacie esistenti da realizzarsi nel corso di quest’anno.

Il piano economico ed operativo, predisposto da Assp, prevede una crescita dei ricavi costante annua dell’1%, con un totale di 4.071.438 nel 2030, così come è preventivato in aumento il risultato netto della gestione.

“Per la nostra società il rendimento complessivo previsto dall’investimento, in termini di maggior utile d’esercizio, ammonta a circa il 15% annui a fronte di un rendimento attuale di circa l’1% – commenta il presidente di Assp, Claudio Migliorini in una nota ufficiale – Per la nostra società l’investimento iniziale sarà interamente ripagato da numerosi benefici, primo tra tutti l’incremento dell’utile previsto, ma sarà rilevante anche “il ribaltamento” di una parte dei costi fissi di struttura che Assp già sostiene e che comporteranno un ulteriore consistente miglioramento del risultato di gestione della società. Con questa operazione avremo, certamente, dei risparmi ed economie di scala negli acquisti di beni e servizi, una maggiore ottimizzazione della gestione del personale e ​il rafforzamento del ramo farmacie per futuri ampliamenti o aggregazioni”. ​

​“Per una società che vuole crescere, potenziare l’offerta di servizi e radicarsi sul territorio, pensare di farlo senza investire è un’utopia – dichiara il sindaco Gianpiero Bocca a margine della seduta consiliare – Le risorse anticipate consentiranno alla nostra società in house di avviare quel percorso di potenziamento e consolidamento sul territorio che rientra nelle prospettive di sviluppo futuro delle società e che a breve potrebbe già vedere l’espansione dei servizi e della presenza in altri Comuni della Brianza. Sono infatti costanti le interlocuzioni con diverse Amministrazioni del territorio, che hanno manifestato interesse verso una gestione pubblica da parte della nostra azienda, riconoscendone l’affidabilità e la capacità di garantire una gestione efficace e qualificata delle farmacie comunali. Questa crescita costante e capillare consentirà alla società di poter essere più competitiva, di ampliare il mercato ed i settori di riferimento, razionalizzando e contenendo i costi con un risparmio netto e tangibile”.