Assoarma consegna le bandiere italiane alle scuole

Sono 18 anni che l’associazione abbiatense Assoarma si occupa di consegnare la bandiera italiana nelle scuole cittadine. Questa mattina, giovedì 27 marzo, nel contesto dell’ex convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso, la consueta cerimonia ha visto una partecipazione massiccia da parte degli alunni delle scuole Umberto e Margherita di Savoia, Aldo Moro, istituto Figlie di Betlem e il Terzani, alla presenza del sindaco, dell’assessore all’Istruzione Marina Baietta e dei rappresentanti delle associazioni d’Arma.

“La nostra bandiera è un simbolo che ci identifica come comunità – ha spiegato il primo cittadino rivolgendosi ai ragazzi – pensiamo all’orgoglio con il quale i nostri campioni dello sport sventolano il tricolore al compimento delle loro imprese, indipendentemente dalla loro provenienza geografica. Questo perché la bandiera dice del nostro essere italiani, ma attenzione: non in uno spirito di contrapposizione rispetto agli altri popoli, bensì di cooperazione e valorizzazione delle nostre caratteristiche”.