La FNP Cisl di Magenta ha attivato un servizio di informazione e assistenza digitale per i pensionati.

Assistenza digitale gratuita per i pensionati dalla Cisl

Nella sede di via Trieste, i volontari della Federazione dei pensionati Cisl aiutano gli utenti nelle operazioni on line che richiedono un sistema di autenticazione, come lo Spid o la Cie. Da alcune settimane, inoltre, è stato avviato un programma di incontri di formazione: tutti coloro che sono interessati si possono iscrivere, gratuitamente, recandosi a Magenta o in un altro sportello del sindacato dei comuni limitrofi. I corsi si tengono, di norma, il mercoledì pomeriggio a Magenta.

Spiega Natale Cerminara, coordinatore locale per la FNP Cisl: “Offriamo assistenza agli utenti sul digitale da diversi mesi. Avevamo iniziato con un servizio di supporto e assistenza per coloro che avevano difficoltà con lo Spid e in seguito, viste le tante richieste, abbiamo proseguito dando le informazioni utili per la Cie. Attivare l’identità digitale non basta: è importante acquisire sicurezza con le procedure di autenticazione e anche per questo motivo abbiamo pensato alla formazione”.

Sistemi di autenticazione e Spid

Negli incontri del mercoledì, i pensionati hanno modo di esercitarsi con i sistemi di autenticazione, per esempio, entrando nell’area riservata dell’Inps, consultando l’Agenzia delle entrate o il Fascicolo sanitario.

Ha aggiunto Luigi Maffezzoli, segretario generale FNP Cisl Milano Metropoli: “FNP Milano ha una lunga tradizione di attività formativa, interna ed esterna e proseguirà questo impegno con particolare attenzione sul digitale. I cittadini anziani devono sentirsi capaci, autonomi e sicuri nell’utilizzo delle tecnologie”.

La FNP Cisl di Magenta ha organizzato, sin dalla primavera scorsa, anche un programma di formazione interna, dedicato ai suoi volontari, con l’obiettivo di estendere e potenziare l’attività sul territorio, nelle 14 sedi locali. Alcuni giorni fa, proprio al ristorante Bellaria di Pontevecchio, frazione di Magenta, si è svolto il corso per coordinatori e responsabili di sede di tutta la Fnp Milano Metropoli.

Per avere informazioni sui corsi a Magenta, basta contattare una sede del sindacato nel magentino (https://www.fnpmilanometropoli.it/rls-milano-metropoli/magentino/ )