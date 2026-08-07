Assemblea pubblica sullo sviluppo a Castelletto

“Informazioni chiare sul futuro del territorio”.

L’associazione Civicamente 7° mostra le immagini dello sviluppo di data center negli ultimi 15 anni su quella che era la cittadella del lavoro Italtel di Castelletto. “L’amministrazione si confronti con la maggioranza”.

Data center

L’Associazione CIVICAMENTE 7° chiede maggiore trasparenza sulla programmazione delle nuove infrastrutture digitali e un confronto pubblico con la cittadinanza.

Il territorio di Castelletto, a Settimo Milanese, è interessato da una trasformazione sempre più significativa legata alla realizzazione di nuovi Data Center, infrastrutture destinate a svolgere un ruolo strategico nello sviluppo digitale del Paese.

Si tratta di investimenti rilevanti che possono rappresentare un’opportunità per l’innovazione e l’economia, ma che incidono anche sulla pianificazione urbanistica, sul consumo di suolo, sull’approvvigionamento energetico, sull’utilizzo delle risorse idriche e, più in generale, sull’equilibrio del territorio.

Secondo l’associazione civica, il dibattito dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla necessità di garantire ai cittadini informazioni complete, trasparenti e facilmente accessibili. Ad oggi, infatti, manca ancora un quadro normativo nazionale organico che disciplini in modo uniforme la localizzazione e la realizzazione dei Data Center, lasciando ai territori il compito di affrontare scelte sempre più complesse e condizionate da orientamenti che privilegiano l’interesse del progetto rispetto a una piena tutela dell’interesse pubblico.

Assemblea pubblica

«La questione non riguarda l’essere favorevoli o contrari ai Data Center», osserva l’Associazione. «Riguarda piuttosto il diritto delle comunità locali a conoscere quale modello di sviluppo sia stato programmato, quali trasformazioni siano previste e quali misure accompagneranno questi interventi sotto il profilo ambientale, infrastrutturale ed energetico.»

Per questo motivo viene ribadita l’importanza di promuovere momenti pubblici di informazione e confronto, affinché cittadini, istituzioni e operatori possano condividere dati, valutazioni e prospettive in modo trasparente e consapevole.

Il Presidente dell’ Associazione Vincenzo Cara conclude rivolgendo un invito agli amministratori locali: «Se molti degli interventi programmati sono ormai destinati a proseguire, riteniamo sia arrivato il momento di illustrare ai cittadini quale sarà il futuro di Castelletto e di Settimo Milanese. Quali ulteriori insediamenti sono previsti? Qual è la pianificazione complessiva del territorio? Quali interventi infrastrutturali e ambientali accompagneranno questo sviluppo?

Informare la comunità significa consentire ai cittadini di comprendere le trasformazioni in corso e partecipare con maggiore consapevolezza al dibattito pubblico, quindi invitiamo l’Amministrazione comunale ad organizzare un’assemblea pubblica per illustrare ai cittadini i progetti previsti per il territorio, illustrarne gli impatti e rispondere alle domande della cittadinanza”

Le immagini google dello sviluppo di data center nell’area ex Castelletto: