Assemblea annuale per i soci dell'associazione Nastro verde

Domenica 9 marzo 2025 si è svolta la consueta Assemblea annuale della Sezione Regionale, con sede in Legnano, della Associazione Nazionale “ Nastro Verde “ – Decorati di Medaglia d’ oro Mauriziana.

Dopo gli onori di rito alla Bandiera il Presidente della Sezione Gen.B. (c.a.) GdF Gianni Degaudenz , collaborato attivamente dal Segretario/Tesoriere della Sezione ,S. Ten. CC Claudio Adami, ha aperto i lavori dell’Assemblea con l’illustrazione della Relazione morale.

"Il costante impegno nell’opera di implementazione del numero dei Soci, attualmente oltre 180 e nel contempo l’attività di diffusione della conoscenza della Associazione mediante l’organizzazione di alcune conferenze presso Istituti di 2° grado della Provincia di Milano che si svolgeranno nel corrente mese di marzo, aventi per argomento: I pericoli della rete. Approfondimenti e riflessioni sull’uso improprio della stessa e dei cellulari e conseguenti reati. La costante sollecitazione dei Soci a partecipare a tutte le cerimonie alle quali l’Associazione viene invitata in tutta la Lombardia nonché a farsi parte propositiva nell’ambito dell’attività sociale dell’Associazione. la costituzione di una “DELEGAZIONE” a Mantova, coordinata dal 1* Lgt. E.I. Antonio Pastore, alla quale faranno riferimento anche i Soci della Provincia di Brescia, che si aggiunge al “ Nucleo Soci Milano” ed al “Nucleo Soci Como. L’intenzione anche per il corrente anno di svolgere attività culturali in località diverse dal legnanese con lo scopo di incrementare la partecipazione dei Soci dimoranti nelle Province Orientali della Lombardia; nonché incrementare l’attività sociale, la volontà di procedere all’organizzazione di conferenze alle quali hanno già dato la loro disponibilità, oltre che personale delle Forze Armate e di Polizia, rinomati giornalisti e Professori Universitari nonché dirigenti di Enti pubblici. Il costante impegno nell’ organizzare, di concerto con i Cappellani Militari , la partecipazione delle Autorità , Associazioni ed organizzazioni varie operanti in Legnano al Precetto Pasquale Interforze. L’impegno per organizzare conferenze e cerimonie religiose in occasione del “Giorno del Ricordo” che nel corrente anno si sono esternate anche con l’elargizione di un contributo “ Un mattone” per il restauro della chiesa di Sant’ Ambrogio di Legnano".