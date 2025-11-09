Assegno buttato nel cassonetto degli abiti

Dopo aver lasciato i vestiti alla Caritas l’uomo si è accorto dell’errore e ha chiamato i pompieri

Porta i vestiti al cassonetto della Caritas a Lainate ma dopo averli depositati si ricorda che in uno di questi aveva messo un assegno. Attimi di panico per un cittadino lainatese che non sapeva più come fare per recuperare l’assegno.

Un assegno di ingente valore che l’uomo doveva assolutamente recuperare

L’uomo, poco dopo le 7, prima di andare a lavorare, ha lasciato i vestiti nel cassonetto situato in via Re Umberto nel pieno centro cittadino, a pochi passi da Villa Litta. Un assegno di ingente valore che l’uomo doveva assolutamente recuperare.

In pochi minuti i Pompieri hanno aperto il cassonetto e recuperato l’assegno

Dopo i primi momenti di panico l’uomo ha pensato bene di chiamare il 115, il servizio di pronto interventi dei Vigili del Fuoco. Dall’altro capo del telefono, dal centralino di via Messina, un operatore ha ascoltato la richiesta assurda arrivata da Lainate. L’operatore in servizio a Milano ha girato la segnalazione ai colleghi del Comando di Rho che in pochi minuti hanno raggiunto via Re Umberto. Pompieri che in pochi minuti hanno aperto il cassonetto e recuperato l’assegno dell’uomo. Ovviamente l’uscita è stata a carico dell’uomo che è però stato felice di pagare il bel gesto dei pompieri.