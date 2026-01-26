Assegnato un riconoscimento al Sovrintendente Alessandro Pace

La comunità di Santo Stefano Ticino ha celebrato San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, insieme ai Sindaci e ai Comandi di Polizia Locale del Patto Locale del Magentino-Abbiatense ed ex Statale 11.

Presenti molte autorità

Ogni anno le celebrazioni sono itineranti e coinvolgono i paese aderenti al Patto locale di sicurezza: lo scorso anno si è svolto ad Abbiategrasso e nel 2024 ad Albairate.

Domenica, 25 gennaio 2025, tra i presenti alla cerimonia anche molte autorità del territorio: Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Regione di Regione Lombardia, il senatore Massimo Garavaglia, l’europarlamentare Mario Mantovani, l’onorevole Fabrizio Cecchetti, l’onorevole Umberto Maerna e la consigliera regionale Silvia Scurati che ha sottolineato:

“E’ stato un momento di riconoscenza verso la Polizia Locale del Magentino e abbiatense, che ogni giorno opera sul territorio con professionalità, equilibrio e senso del dovere. Un impegno sostenuto anche da Regione Lombardia, che da oltre 24 anni investe concretamente sulle Polizie Locali attraverso il Patto per la sicurezza, con risorse destinate per esempio alle dotazioni, alla videosorveglianza, alle body cam, alla formazione. La sicurezza si costruisce con rispetto, sostegno e fatti concreti. Grazie di cuore a tutti gli agenti e agli operatori per il lavoro che svolgono”.

25 anni di servizio a Cusago

Tra i corpi presenti anche quello del Comune di Cusago, rappresentato dal sindaco Gianmarco Reina che ha colto l’occasione di assegnare un riconoscimento al Sovrintendente Alessandro Pace:

“Ho avuto l’onore di conferire il riconoscimento per i venticinque anni di servizio svolto continuativamente al Comune di Cusago al Sovrintendente Alessandro Pace. Lo conoscevo da anni, ma è stato nell’ultimo anno e mezzo, da quando sono diventato Sindaco, che ho potuto apprezzare appieno la sua professionalità – ha commentato l’evento il primo cittadino di Cusago – Devo dire che ho notato in lui due qualità particolarmente degne di nota. La prima è la sua costante disponibilità verso i colleghi e i cittadini, che accoglie sempre con un sorriso. La seconda è la sua professionalità in ogni situazione, in differenti casi critici, dove ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, mantenendo sempre un approccio competente e professionale. Oltre ad essere un’ottima interfaccia con i cittadini, Alessandro Pace è un meritevole esempio per le nuove leve, sia per trasmettere i valori della divisa sia per trasferire le competenze che il ruolo di agente di polizia locale è chiamato ogni giorno ad espletare”.

Una piccola comunità, quella di Cusago, dove la figura dell’agente di Polizia Locale è ancora un punto di riferimento per i cittadini.