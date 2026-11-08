Assaltata (ancora) la nave dei pirati

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Nuovi vandalismi al parco di via Dalmazia. La nave dei pirati è stata ancora presa di mira: alcune parti sono state danneggiate, le corde tagliate, gli estintori sparsi sul prato.

Gli altri atti vandalici

L’Amministrazione comunale di Rho è intervenuta più volte per ripulire e ripristinare l’area giochi inclusiva, pensata anche per bambini con disabilità, lanciando appelli al senso civico e al rispetto degli spazi pubblici. Ora siamo di fronte a un nuovo episodio che lascia senza parole, perché in quell’area giocano bambini, che hanno tutto il diritto di stare insieme in allegria.

I guai sono iniziati nel settembre 2024, quando la struttura appena inaugurata venne coperta di scritte e scarabocchi. L’anno dopo qualcuno scaricò il contenuto di un estintore sulle strutture della nave pirata, rendendo necessaria una pulizia straordinaria. Altri danneggiamenti sono avvenuti nel gennaio di quest’anno: tavoli e altalene distrutti, sostanze lanciate sui giochi dei più piccoli.

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