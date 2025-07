Asilo di via San Martino: Finita la bonifica, ora partono i lavori

OPERE PUBBLICHE

Le opere e il collaudo saranno realizzati entro la fine di giugno del prossimo anno

Si è chiusa nei giorni scorsi, con il rilascio delle certificazioni di legge, la bonifica dell’area di via San Martino a Rho dove nei prossimi giorni partiranno le opere per la costruzione del nuovo asilo nido con una capienza di 60 posti.

Sarà un asilo nido luminoso, dalle grandi finestre e circondato da spazi verdi aperti

«Solo un piccolo fazzoletto di terra, di 3 metri per 5, rimane da bonificare: il progetto è stato in piccola parte modificato per aggirare quest'area, al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione; il completamento della bonifica avverrà in una fase successiva comunque prima dell'apertura del nido - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Emiliana Brognoli - L'impresa sta eseguendo le lavorazioni salvaguardando questa porzione di terreno recintata. Ha proceduto con i riempimenti e la stesura del magrone di sottofondo, piano su cui lavorare per la realizzazione delle fondazioni prima di procedere con le elevazioni. Intanto si procede con la posa di una guaina con funzione sia impermeabilizzante sia antiradon, che verrà stesa al di sotto delle aree che saranno interessate dalla costruzioni di ambienti chiusi. Verrà realizzato un vespaio areato in casseri a perdere in polietilene, opportunamente ventilato».

L'assessore Brognoli: "obiettivo è terminare e collaudare tutto entro il mese di giugno del prossimo anno"

Opere che dovrebbero durare 365 giorni. «Il nido sorgerà su un unico livello, obiettivo è terminare e collaudare tutto entro il mese di giugno del prossimo anno - afferma l’assessore rhodense Brognoli - L'impresa sta aggiornando il cronoprogramma, al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, che sono stati prorogati per la bonifica del terreno. Intorno alla nuova struttura sorgerà una recinzione con griglia a maglia stretta e verrà ricostruito il muro di contenimento in cemento armato verso il terreno agricolo».

«Sarà un asilo nido luminoso, dalle grandi finestre e circondato da spazi verdi aperti, visibili e fruibili per il gioco, fortemente caratterizzato dalla sostenibilità architettonica e dal risparmio energetico, capace di esprimere, nella sua stessa configurazione, i valori del rispetto dell'ambiente - prosegue l'assessore Emiliana Borgnoli - La nuova struttura potrà accogliere bambini tra 0 e 3 anni, offrendo spazi moderni, sicuri e adeguatamente attrezzati per rispondere alle esigenze della prima infanzia».

L’opera costerà 3,8 milioni di euro finanziata con fondi Pnrr

L’opera contribuirà a riqualificare l’area tra via San Martino e via Tevere, oggi adibita a magazzino comunale, creando un polo scolastico efficiente e immerso nel verde. «Nell’ambito dell’intervento - conclude l’assessore - saranno previste nuove piantumazioni per compensare gli adeguamenti necessari all’area, che coinvolgeranno tre esemplari di tiglio. L’obiettivo è garantire il mantenimento e la valorizzazione del verde pubblico, assicurando un equilibrio ambientale nella zona». L’opera costerà 3,8 milioni di euro finanziata con fondi Pnrr.