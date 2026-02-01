Asilo Calvi Carabelli: situazione da monitorare

La lista di minoranza Insieme per Gaggiano vuole sapere quali sono le intenzioni dell’attuale Amministrazione circa il rinnovo della convenzione con l’Asilo Calvi Carabelli.

Un simbolo per tutti i cittadini, una risorsa storica per il territorio. L’attuale convenzione, che garantisce un sostegno pubblico all’asilo paritario che offre una proposta formativa alternativa e di qualità è in scadenza il 26 giugno. La minoranza vuole fare chiarezza e capire cosa succederà dopo, sugli orientamenti futuri dell’Amministrazione Baj.

L’incognita del nuovo Polo 0-6

Una prima risposta è stata data in Consiglio comunale, dove si è evidenziato che la convenzione verrà rinnovata alle stesse condizioni attuali , ma solo per un anno. Una scelta dovuta dalla necessità di valutare l’impatto del futuro polo 0-6 anni. La proposta avanzata da Insieme per Gaggiano prevede:

«Una convenzione di maggiore durata che permetta una programmazione a lungo raggio, una collaborazione non solo economica, ma che riguardi, per esempio, anche supporto nella programmazione e/o valutazione per la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento o altro che possa uscire da un confronto tra i due enti. È prevista la rappresentanza del Comune nel C.d.A. dell’Asilo (con la nomina di 3 componenti): proponiamo che tali nomine siano legate anche a competenze in materia di management o educazione scolastica e che non siano più meramente nomine politiche, per cambiare una prassi ultra-decennale e per il bene della nostra comunità».

Il sindaco Enrico Baj sulla questione ha precisato:

«La realizzazione del nuovo Polo 0-6 potrebbe avere delle ripercussioni. Se la nuova struttura dovesse soddisfare tutte le domande dei cittadini, sarebbe impensabile continuare ad erogare questo servizio alla Calvi Carabelli. Noi stiamo lavorando per garantire la miglior offerta educativa. Il rinnovo per un solo anno è da inquadrata come fase di valutazione del nuovo Polo , come funzionerà e se soddisferà tutte le richieste. Con la Calvi Carabelli stiamo già dialogando per trovare una nuova soluzione, come ad esempio una convenzione per la scuola elementare creare una collaborazione che vada in questo senso»

Un servizio moderno per la comunità

Per quanto riguarda il nuovo Polo 0-6, il primo cittadino aggiunge: «Quando la struttura nuova, che sorge a fianco di quella vecchia sarà completata, il nostro obiettivo è quello di riqualificare la parte più datata, per avere così un Polo moderno ed efficiente a servizio della comunità».