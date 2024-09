Asfaltature strade e zona 30 a Mazzo: partono i lavori

Sono partite nei giorni scorsi le asfaltature di alcune importanti vie di Rho.

Stanziati 850 mila euro per sistemare la pavimentazione di strade e marciapiedi

L’amministrazione comunale ha stanziato 850mila euro per sistemare la pavimentazione di strade e marciapiedi in diversi punti. Tra le vie principali coinvolte ci sono via Ghisolfa e via dei Fontanili, oltre alla rotatoria che le raccorda; una parte di via Ratti; via Trieste; via Torino; alcuni tratti di corso Europa. «Sono stati compiuti i sopralluoghi necessari e si sono definiti tutti i dettagli per procedere senza generare problemi al passaggio dei veicoli – spiega l’assessore alla Mobilità Valentina Giro – sappiamo che molte altre vie necessitano di una sistemazione ma dobbiamo procedere secondo le priorità sulla base dei fondi a disposizione. Chiediamo a tutti di pazientare». Intanto, muove i primi passi concreti il progetto.

Una zona 30 sarà realizzata nella frazione di Mazzo

“Una Zona 30 a Mazzo». Nei primi giorni di ottobre l’Ufficio Strade inizierà a realizzare le variazioni altimetriche illustrate ai residenti della frazione nell’incontro pubblico svoltosi il 9 luglio alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi, dell’assessora Valentina Giro, del geometra Alessandro Manfredi dell’Ufficio Strade e delle ricercatrici Mariapaola Ritrovato e Cinzia Baralla di Decisio, società di consulenza italo-olandese specializzata sui temi della mobilità sostenibile. L’attenzione sarà rivolta in primis a via Togliatti e zone limitrofe. Il progetto pilota di Zona 30 è nato da una petizione che chiedeva interventi per ridurre la velocità: tutto è frutto del dialogo avviato un anno fa con i cittadini»