L’azzardo è una tentazione: vedi di non giocarti la vita

Prosegue il percorso avviato a contrasto del gioco d’azzardo, che ha portato il 20 maggio 2023 alla firma del Patto di comunità sottoscritto da oltre sessanta realtà rhodensi.

L’Assessorato alla Legalità coordinato da Nicola Violante ha collaborato con la Parrocchia di San Michele, guidata da don Paolo Gessaga, nell’organizzazione di una serata di approfondimento che si terrà il 27 settembre alle 21 nel salone della chiesa parrocchiale in via Odescalchi, a Rho, nell’ambito della festa annuale dell’oratorio.

L’illusione di facili guadagni cattura persone di ogni età, ma i giovanissimi sono una facile preda e possono sviluppare una dipendenza pericolosa, arrivando a limitare notevolmente le relazioni con i coetanei per finire chiusi in camera a giocare con gli strumenti tecnologici in cerca di fortuna.

Il 27 interverranno il parroco don Paolo Gessaga, l’assessore Nicola Violante e il dottore in tecniche psicologiche Lorenzo De Giuseppe, cercando di fornire strumenti di riflessione e prevenzione per riconoscere i rischi e resistere alla tentazione del gioco. Non mancheranno alcuni Giocatori Anonimi che racconteranno la loro esperienza per aiutare a capire, con esempi concreti, quando si possa perdere il senso della realtà di fronte a una totale dipendenza. La serata è stata voluta dalla Parrocchia di San Michele e vanta il patrocinio del Comune: l’invito a partecipare è rivolto a tutti, in particolare ai ragazzi e alle famiglie.