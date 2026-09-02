Asfaltature: ora tocca a via Milano

Proseguono a Magenta gli interventi previsti dal Piano Asfaltature 2026.

Asfaltature, i prossimi interventi

Nelle prossime settimane i lavori di rifacimento del manto stradale interesseranno via Milano e via Isonzo, con modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta.

Dal 3 settembre il cantiere in via Milano

Il primo intervento riguarda via Milano, nel tratto compreso tra via Cimarosa e via dei Mille. I lavori prenderanno il via giovedì 3 settembre e, secondo il programma, proseguiranno fino a venerdì 25 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18.30. Durante l’intervento sarà istituito il senso unico alternato nel tratto interessato dal cantiere e sarà vietata la sosta.

Dal 21 settembre lavori in via Isonzo

Il secondo intervento interesserà invece via Isonzo, dal civico 40 fino a via Don Barberi. In questo caso il cantiere è programmato da lunedì 21 settembre a venerdì 16 ottobre, con lavori previsti dalle 8.40 alle 18.30. Anche in via Isonzo sarà istituito il senso unico alternato e sarà in vigore il divieto di sosta nel tratto interessato.

Le date e la durata degli interventi potranno subire variazioni in relazione all’andamento dei cantieri e alle condizioni meteorologiche. Il Comune invita quindi automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nelle aree interessate dai lavori.