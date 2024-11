Asfaltature, a Robecco l'Amministrazione replica alle segnalazioni dei cittadini

A Robecco sul Naviglio si discute sulla situazione delle strade, in particolare sul tratto che collega Pontevecchio e la frazione robecchese di Carpenzago. Quest'ultimo già oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini per alcuni cedimenti della banchina stradale avvenuti nell'ultimo periodo.

Il vicesindaco, Giovanni Noè, ha spiegato:

«Guardando la situazione delle strade, non mi sembra che la situazione di Robecco sia così allarmante rispetto a comuni limitrofi. Le buche si formano in continuazione anche per la forte alternanza sole-pioggia che non aiuta e non aiuta noi a intervenire. Noi avevamo fatto degli interventi di rattoppo di buche su tutto il territorio alla fine dello scorso mandato. Per ora non ci sono altri interventi di rifacimento in programma, anche perché non è momento di intervenire».