Evento in città

Una manifestazione molto partecipata che favorisce il rientro in città dopo le vacanze

Un fine settimana ricco di eventi. Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 settembre 2025, in Piazza Castello, ad Abbiategrasso si terrà l’edizione autunnale della rassegna “Artigiani al Castello e Fiori d’Autunno”, evento a ingresso gratuito che unisce arte, artigianato, natura, gusto e intrattenimento.

La rassegna sarà aperta venerdì dalle 10.00 alle 23.00, sabato dalle 10.00 alle 23.00 e domenica dalle 10.00 alle22.00.

Artigianato, cibo e arte

L’evento propone una ricca mostra mercato di artigianato artistico di qualità, con creazioni uniche realizzate a mano da artigiani ed artisti, tra cui bijoux, accessori moda, oggetti per la casa e la persona, quadri, acquerelli, oggetti in legno per la casa e la tavola, produzioni decorate e tanto altro.

Protagonisti dell’evento anche le piante e i fiori d’autunno, dalle cactacee alle aromatiche, dalle piante fiorite a quelle per appartamento, con proposte adatte a decorare terrazzi, giardini e l’interno della casa, anche in autunno ed inverno.

Gli espositori vivaisti selezionati saranno disponibili tutto il giorno a dare informazioni, consulenze e consigli gratuiti su piante e fiori, la cura e la manutenzione, a tutti i visitatori.

Ci sarà poi un’area dedicata al gusto, con un’area enogastronomica che ospiterà aziende agricole e prodotti selezionati, con degustazioni di mieli, formaggi, salumi ed altre produzioni da diverse Regioni d’Italia, e una vivace area street food con piatti caldi, freddi, birre artigianali e specialità per tutti i palati.

Per tutti i visitatori, grandi e piccoli, ci saranno poi intrattenimenti con Artisti di strada, che presenteranno originali spettacoli itineranti. Inoltre, si terranno laboratori creativi, giochi ed attività interattive per bambini.

Benessere e salute

Non mancheranno aree dedicate al benessere e alla salute, con proposte naturali, per un fine settimana completo all’insegna della manualità, della natura e della bellezza. “Artigiani al Castello e Fiori d’Autunno” si conferma un evento culturale, artistico ed originale, dedicata all’arte, alla natura, al verde e capace di valorizzare il territorio, l’artigianato artistico e il patrimonio ambientale e storico.

La manifestazione è promossa da Associazione culturale e artistica Iperbole con il supporto di Eventi doc di Myriam Vallegraed è Patrocinata dal Comune di Abbiategrasso.