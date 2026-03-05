Un progetto che unisce arte, memoria e collaborazione tra generazioni per raccontare il mondo femminile attraverso immagini e storie. È questo lo spirito della mostra “Volti di donne, Intrecci di storie”, realizzata dagli studenti del Liceo Einaudi di Magenta in collaborazione con il knitting group “Intrecci di Legami”.

Arte, memoria e dialogo nella mostra degli studenti

L’iniziativa nasce all’interno del programma Marzo Donna, promosso dal Comune di Magenta, ed è finanziato dalla Fondazione Ticino Olona e si propone di valorizzare il ruolo e le esperienze delle donne attraverso un percorso artistico condiviso. Gli studenti hanno realizzato una serie di opere pittoriche ispirate alle storie, ai vissuti e ai percorsi femminili, trasformando il lavoro creativo in un’occasione di riflessione, confronto e crescita personale.

Il progetto ha favorito l’incontro tra linguaggi diversi e tra generazioni differenti: da un lato i giovani artisti del liceo, dall’altro il gruppo di donne del knitting group “Intrecci di Legami”, creando così un dialogo simbolico fatto di creatività, racconti e relazioni.

Quando si terrà l’inaugurazione

L’inaugurazione della mostra si terrà lunedì 11 marzo alle ore 12 presso la Rotonda dell’Ospedale Fornaroli di Magenta. Le opere resteranno esposte fino al 31 marzo, offrendo a pazienti, operatori sanitari e visitatori un’occasione per fermarsi, osservare e lasciarsi coinvolgere da un percorso artistico che celebra le storie delle donne e il valore della condivisione.

L’iniziativa rappresenta non solo un momento culturale, ma anche un gesto di sensibilizzazione e bellezza all’interno di un luogo di cura, dove l’arte può diventare strumento di incontro, riflessione e umanità.

Mostra: Volti di donne, Intrecci di storie

Inaugurazione: lunedì 11 marzo, ore 12.00

Luogo: Rotonda dell’Ospedale Fornaroli, Magenta

Periodo di apertura: dall’11 al 31 marzo

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori dell'iniziativa.