Appuntamento a Casorezzo con Arte e territorio in rassegna in programma domenica 29 marzo alle 16.
Arte e territorio in rassegna: “Questi nostri spazi”
“Questi nostri spazi” arriva alla quinta edizione ed è dedicata al tema “Ai piedi della croce”. Una lettura scenica della passione di Cristo liberamente ispirata alla poetica di Giovanni Raboni.
Letture saranno a cura della Nuova Compagnia di Casorezzo, accompagnati dal Saxofono di Alessandro Caiani. Appuntamento presso l’Oratorio di San Salvatore – viale S.Salvatore, 21 – Casorezzo.
Ingresso libero