A Buscate Arrivano logistica e maxi data center, la posizione di Legambiente e della minoranza.

Arrivano logistica e maxi data center, la posizione di Legambiente

A Buscate arriverà un polo logistico e un maxi data center sull’area dell’ex Crespi. E’ quanto emerso nell’ultima seduta della Commissione Urbanistica riunitasi nei giorni scorsi, notizia che ora “scalda” il paese.

Si fa sentire Legambiente Buscate: “Esprimiamo forte contrarietà alla costruzione di nuovi capannoni destinati a logistica su due aree a sud del paese, per un totale di 91mila metri quadrati pari a 14 campi da calcio di cui 36mila coperti – Attualmente il campo viene coltivato e rappresenta uno dei pochi ambiti di espansione del nostro territorio. In tutto il Castanese sono già in corso di realizzazione, o in progettazione, altri simili interventi e un ulteriore insediamento rappresenta un impatto importante e nel periodo post Covid sono sorti numerosi supermercati che hanno aumentato in maniera considerevole il consumo di suolo. Nessuno sa dare una previsione del numero di camion in transito lungo via Per Cuggiono e ciò rappresenta una criticità in quanto la strada non ha la larghezza sufficiente per il passaggio di mezzi pesanti o per supportare un aumento del traffico. Inoltre il comparto logistica ha delle criticità che non possono essere nascoste: lavoro precario, orari eccessivi e retribuzioni inadeguate”.

Sul data center, Legambiente afferma che “può costituire l’occasione per rigenerare un’area compromessa ma è comunque un progetto molto impattante sul territorio, che prevede la costruzione di edifici sviluppati in altezza e che da solo necessiterebbe di cospicue compensazioni ambientali e quindi non sembra valga la pena aggiungere a questo anche la corsa alla logistica”.

La minoranza

Sul polo logistico interviene anche la lista di minoranza Insieme per Buscate: “Abbiamo ritenuto che il progetto portasse molti più vantaggi che svantaggi, in particolare si parla di due aree periferiche e vicine all’entrata della Ss Boffalora-Malpensa, opportunità che limita l’impatto del traffico e ci farebbe incamerare oltre due milioni di euro, utili necessari per poter dare la possibilità alla prossima Amministrazione di intervenire in modo serio per la riqualificazione. Inoltre il proponenete si è impegnato nella piantumazione delle aree verdi del nostro comune. Valutati i pro e l’impatto quasi nullo sul transito, non abbiamo alcun dubbio che le aree fossero quelle più idonee per non far gravare su Buscate il traffico e darci la possibilità di intervenire per migliorare il paese”.

Sempre dall’opposizione: “Unica nota riguarda il Pp03, ad oggi destinato al commercio, la rimozione dell’unica area commerciale su Buscate ci ha confermato la necessità di dover rivedere il Pgt, Piano di governo del territorio, nella sua interezza il prima possibile, in modo da riorganizzare il Paese in maniera più organica ed organizzata, appello che è stato rivolto al sindaco e che sicuramente sarà un obiettivo per la prossima Amministrazione”.