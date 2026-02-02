Arrivano le Guardie ambientali d’Italia

Castano Primo accoglie le Guardie ambientali d’Italia, pronte a sanzionare in caso di abbandoni di rifiuti e deiezioni canine.

L’annuncio è arrivato da parte del vicesindaco Rivolta

Come consuetudine, infatti, i membri della Giunta guidata dal sindaco Roberto Colombo illustrano i principali provvedimenti adottati nei confronti della collettività. Questa volta è stato il vicesindaco Daniele Rivolta a scendere nei dettagli rispetto all’ultima convenzione siglata, quella legata alla tutela ambientale di Castano Primo.

«Abbiamo finalmente approvato lo schema di convenzione con le Guardie ambientali d’Italia – ha affermato -. Convenzione che servirà a dare supporto alla Polizia Locale e ai cittadini, in materia di tutela dell’ambiente e di protezione degli animali d’affezione. Il che si tradurrà in una serie di effetti, come l’aumento dei controlli sugli abusi sugli animali ma anche quelli legati all’abbandono dei rifiuti».

Le guardie potranno elevare sanzioni a chi non rispetta le leggi in materia di tutela ambientale

Dunque, ha continuato il numero due di Villa Rusconi, «avremo delle persone in più che, girando il territorio, vigileranno su eventuali abbandoni riscontrabili in città e, in alcuni casi, potranno anche elevare delle sanzioni». Stiamo parlando, ha aggiunto lo stesso, di «Un’iniziativa scaturita l’anno scorso in occasione dell’evento della Gioebia. Quest’anno andremo a confermare il lavoro svolto e le belle iniziative che vedono coinvolte le guardie ambientali con questa intesa». Una vera e propria attività di affiancamento a quella realizzata dalla Polizia Locale castanese.

Previsto uno spazio ad hoc

Tra l’altro, in considerazione del supporto dato dall’associazione, il Comune ha messo a disposizione una sede operativa in cui le guardie stesse potranno incontrarsi.