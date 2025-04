Arrivano le Casette dei libri, mini biblioteche nei parchi

Le Casette dei libri sono diventate realtà anche a Busto Garolfo.

Ecco le Casette dei libri di Busto Garolfo

Presentate ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile, queste strutture, realizzate e donate da Caramico Legnami, Pincy Service e Lattoneria Pinciroli e decorate dagli alunni della scuola media Caccia, sono delle vere e proprie mini biblioteche gratuite, dei punti di scambi letterari: ognuno può lasciarvi uno o più libri e chiunque può prenderne in prestito uno per volta per leggerlo.

Lettura ma anche rispetto e condivisione

L’iniziativa, proposta durante lo scorso anno scolastico dal Consiglio comunale dei ragazzi, mira a promuovere e stimolare non solo la lettura ma anche valori civici quali il rispetto, la condivisione e la cura della cosa pubblica, facendo di fatto grande affidamento sul buon senso dei cittadini. Non serve iscriversi e non ci sono vincoli, solo poche e semplici regole atte a preservare un bene comune, di cui tutta la comunità deve prendersene cura, e a garantire che le letture messe a disposizione siano adeguate: più precisamente, i libri devono essere in buono stato e non devono presentare contenuti offensivi, violenti o discriminatori; non sono inoltre ammessi cataloghi e riviste.

Per ora ne sono state installate tre

Per il momento le casette sono tre e sono state posizionate in via Carroccio nei pressi della scuola primaria Tarra, nel parco giochi di Olcella vicino al Centro polifunzionale e nel giardino pubblico di via Giusti.