Arrivano i cartelli “salva-ciclisti”: il Comune diventa “bike-friendly”

Arrivano i cartelli “salva-ciclisti”: il Comune di Cerro Maggiore diventa “bike-friendly”.

Arrivano i cartelli “salva-ciclisti”

Sempre più in bicicletta. Decolla, infatti, da Cerro, la mobilità dolce. Come? Con l’installazione di speciali cartelli stradali che riportano la scritta “Attenzione: strada frequentata da ciclisti”, che invitano gli automobilisti a tenere la distanza di 1,5 metri da chi pedala.

Il sindaco Nuccia Berra ha preso parte, insieme ai ciclisti del Team Helios Uboldo, a un’iniziativa di sensibilizzazione e per porre l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso il tema della sicurezza dei ciclisti e della mobilità dolce.

Negli ultimi anni, infatti, sono stati realizzati importanti collegamenti ciclopedonali che oggi consentono di raggiungere in sicurezza le stazioni ferroviarie di Rescaldina e Parabiago, grazie a una rete sempre più strutturata. Un lavoro che proseguirà ulteriormente: presto, infatti, Cerro sarà collegata anche a Legnano, attraverso un sottopasso sicuro, pensato per superare il traffico diretto verso l’autostrada in modo semplice e senza criticità.

Le parole di sindaco e vice

“Abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione verso i ciclisti e, più in generale, verso un’idea di mobilità più sostenibile e realmente integrata con il nostro territorio – dichiara il sindaco Nuccia Berra – In questi anni abbiamo lavorato per rafforzare i collegamenti ciclabili e ciclopedonali, mettendo al centro la sicurezza e la qualità degli spostamenti. Oggi i percorsi esistenti consentono già di raggiungere nodi importanti come le stazioni ferroviarie di Rescaldina e Parabiago, e presto questo sistema si amplierà ulteriormente con il collegamento verso Legnano. Sappiamo bene che c’è ancora molto da fare, ma la direzione è chiara: costruire un paese sempre più attento alla viabilità dolce e alle esigenze di chi vive il territorio ogni giorno”.

Il progetto “Comune Bike Friendly”, promosso dall’Accpi, Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani e dal suo testimonial Antonio Cortese, rappresenta un ulteriore passo avanti nella diffusione di una cultura della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

“Parlare di viabilità dolce non significa soltanto incentivare l’uso della bicicletta, ma anche lavorare concretamente perché chi sceglie questo mezzo possa farlo in condizioni di maggiore sicurezza – sottolinea l’Assessore alla Polizia Locale Alessandro Provini – Progetti come ‘Comune Bike Friendly’ hanno il merito di unire sensibilizzazione, presenza sul territorio e visione amministrativa. È un lavoro che coinvolge la Polizia Locale non solo sul piano del controllo, ma anche su quello della prevenzione, dell’educazione stradale e della costruzione di una mobilità sempre più ordinata, sicura e rispettosa di tutti. Anche per questo riteniamo importante continuare su questa strada, affiancando agli interventi infrastrutturali un’azione costante di attenzione e collaborazione”.