Arrivano i box per la sosta protetta di bici, e-bike e monopattini

La Città metropolitana di Milano avvia una sperimentazione per rendere più sicuri gli spostamenti in bicicletta: saranno installati 15 box protetti per bici, e-bike e monopattini in cinque comuni del territorio, tra cui Legnano, nell’ambito del progetto collegato al Biciplan Cambio, la rete ciclabile metropolitana in corso di realizzazione.

In arrivo 15 box per biciclette

L’obiettivo è superare uno degli ostacoli che ancora frenano l’utilizzo quotidiano della bicicletta: la difficoltà di trovare un luogo sicuro dove lasciare il proprio mezzo. I nuovi box consentiranno infatti di custodire non solo la bici, ma anche caschi, borse e altri accessori, con la possibilità di prenotazione tramite app o portale web.

Sosta sicura per incentivare l’uso della bici

La rete del Biciplan Cambio punta a creare una mobilità ciclabile continua, sicura e integrata con il trasporto pubblico e con i principali poli di attrazione del territorio. Per rendere però i percorsi realmente utilizzabili anche negli spostamenti quotidiani, secondo Città metropolitana servono servizi capaci di accompagnare chi sceglie la bicicletta. Tra questi rientra proprio la sosta protetta. La paura dei furti e l’assenza di parcheggi adeguati rappresentano infatti alcune delle principali barriere alla diffusione della mobilità ciclabile. Per questo è stato avviato un progetto sperimentale che prevede l’installazione di gruppi da tre box lungo alcune delle linee del Biciplan Cambio in corso di realizzazione.

Coinvolta anche Legnano

Il sistema scelto è il Bcpod, composto da contenitori ermetici che permettono di riporre in sicurezza il mezzo e gli oggetti personali. I box potranno essere prenotati a distanza attraverso un’applicazione o un portale web. Dopo gli incontri con i territori, l’iniziativa ha raccolto un riscontro positivo. I comuni individuati per la sperimentazione sono Paullo, Pozzuolo Martesana, Cusago, Legnano e Cinisello Balsamo: per ciascuno di essi dovrà ora essere definita la collocazione esatta delle postazioni. La Città metropolitana ha già affidato la fornitura e l’installazione dei 15 box, che saranno posizionati in gruppi da tre nei cinque comuni coinvolti.

I primi box pronti a Paullo

Il Comune di Paullo è quello che ha proceduto più rapidamente: la conclusione dell’installazione è prevista per oggi, martedì 21 luglio. L’obiettivo della sperimentazione è valutare l’efficacia del servizio e verificare come integrare sempre più infrastrutture e servizi a supporto di chi sceglie la mobilità dolce.

«Il futuro passa dall’intermodalità»

Daniela Caputo, consigliera delegata alla Mobilità della Città metropolitana di Milano, sottolinea:

«La mobilità dolce in Italia e nel territorio metropolitano milanese ha ampie possibilità di espansione. Il presupposto fondamentale è garantire ai ciclisti piste sicure e servizi adeguati. Città metropolitana sta lavorando in questa direzione: il futuro della mobilità passa dall’intermodalità, per rispondere in modo efficace ai crescenti bisogni di spostamento».

La sperimentazione dei box sicuri rappresenta dunque un tassello del più ampio percorso legato al Biciplan Cambio, con l’obiettivo di rendere la bicicletta un’alternativa sempre più concreta per gli spostamenti sul territorio metropolitano.

Nella foto di copertina: Daniela Caputo, consigliera delegata alla Mobilità della Città metropolitana di Milano, accanto a un Bcbox