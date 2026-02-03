Il Comune di Vanzago, insieme a Stripes Cooperativa Sociale e La Cordata scs, lancia “Semi di Comunità”, un nuovo progetto dedicato alla prima infanzia, con l’obiettivo di promuovere un welfare di comunità che integri servizi, relazioni e natura.

Arriva “Semi di comunità” per crescere insieme bambini e genitori

Il progetto prende avvio al Centro Prima Infanzia Lo Scrigno, presidio educativo attivo dal 2012 e punto di riferimento per bambini e famiglie del territorio.

Un progetto per bambini, bambine e famiglie – “Semi di Comunità” offre a tutti i bambini e alle loro famiglie opportunità educative, con particolare attenzione ai nuclei che vivono momenti di fragilità economica, culturale o relazionale. Grazie a laboratori, attività di socializzazione e percorsi di educazione ambientale, il progetto accompagnerà bambini e genitori in esperienze condivise, creando occasioni di incontro, gioco e apprendimento allo Scrigno, all’aperto, nei parchi e nella biblioteca cittadina.

“Semi di Comunità parte da un’idea semplice ma importante: nessuna famiglia dovrebbe sentirsi sola nell’educare i propri figli. Abbiamo bisogno di luoghi dove genitori e bambini possano incontrarsi, conoscersi e aiutarsi a vicenda. Questo progetto vuole essere proprio questo: uno spazio concreto dove le famiglie trovano supporto pratico, dove i bambini crescono insieme e dove chi attraversa un momento di difficoltà può contare sulla vicinanza degli altri. Crediamo che lavorare con la prima infanzia significhi investire sul presente, non solo sul futuro. Per questo siamo felici di collaborare con il Comune di Vanzago e La Cordata per costruire una rete di supporto reale, fatta di persone, relazioni e attività quotidiane che fanno davvero la differenza nella vita delle famiglie.” – Dafne Guida, Presidente e Direttrice di Stripes Coop

Famiglie protagoniste del progetto

Le famiglie non saranno solo partecipanti, ma vere protagoniste dei percorsi educativi, costruendo insieme ai bambini re bambine, relazioni significative e rafforzando il proprio ruolo genitoriale. Il progetto promuove la partecipazione attiva, favorisce il sostegno reciproco tra genitori e stimola comportamenti sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

“Semi di Comunità rappresenta esattamente il tipo di progetto in cui La Cordata crede da sempre: un intervento che mette al centro le famiglie, soprattutto quelle che attraversano momenti di fragilità, offrendo loro non solo servizi, ma occasioni concrete di incontro, relazione e supporto reciproco. Semi di comunità per noi significa investire sulla costruzione di legami solidi tra genitori, bambini e territorio affinché l’educazione diventi un fatto di comunità. Perché “per crescere un bambino ci vuole un villaggio”

Libero Bruno Albrizio, Presidente e Direttore de La Cordata scs

“Semi di Comunità interpreta pienamente la visione di welfare di comunità che la Fondazione Comunitaria Nord Milano promuove: un welfare fondato sulle relazioni, sulla prevenzione delle disuguaglianze e sul sostegno alle famiglie fin dalla prima infanzia. Sostenere questo progetto significa investire oggi nella coesione sociale e nel benessere delle comunità di garantire” – commentano da Fondazione Comunitaria Nord Milano che ha sostenuto il progetto.

Cosa propone il progetto:

• Laboratori creativi e di scoperta per bambini 0-6 anni

• Percorsi educativi condivisi tra bambini e genitori

• Laboratori di comunità e iniziative di mutuo aiuto

• Eventi pubblici e attività di comunicazione per coinvolgere tutta la cittadinanza

Un luogo di crescita e relazioni – Il progetto vuole essere un modello educativo aperto e partecipativo, in cui educare significa creare legami, esperienze e opportunità per bambini e famiglie. Gli spazi urbani e naturali diventano ambienti di apprendimento, condivisione e cittadinanza, dove ogni bambino e ogni genitore possono sentirsi accolti e sostenuti.