Arriva Natale: giostre gratis grazie ai commercianti

Il Natale si avvicina in fretta e il Comune di Settimo Milanese ha diramato la lunga lista di iniziative che l’amministrazione, le associazioni e i commercianti locali preparano per garantire l’atmosfera festiva.

Giostre gratis

Proprio grazie ai commercianti, e alla consulta che li riunisce, dal 9 e sino alla vigilia di Natale a Settimo, Vighignolo e Seguro saranno disponibili delle giostre per bambini su cui i piccoli potranno girare gratuitamente.

Il lungo programma di eventi natalizi parte domenica 10 alle 16 con la fiaba teatralizzata Canto di Natale, in scena a cura di Oltreperimetri.

Atmosfera natalizia

Dal 15 al 17 dicembre (venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 11 alle 20), ci sarà il Villaggio di Natale, mercatini, giostrine e casetta di Babbo Natale in via Grandi. Sempre venerdì 15 dicembre alle 21 «Rieccoci… sempre solidali»: lo spettacolo sempre partecipato a cura del Gruppo Giovani della Terza Età.

Sempre venerdì 15 alle 21«Una voce per Natale», serata di canti natalizi di grandi e bambini nella chiesa Santa Maria Nascente di Vighignolo in via Airaghi. Il giorno seguente alle 15, al bosco della Giretta, altro tradizionale appuntamento con l’associazione Risorgiva: «Babbo Natale al Bosco», tradizionale tanto quanto l’appuntamento organizzato per sabato 16 alle 20 il «Soli Deo Gloria», Concerto di Natale promosso dalla Chiesa Evangelica Coreana di Milano e che si terrà nella sede in via Carducci 2. Nella stessa sera, alle 21, la recita di Natale dei ragazzi del catechismo della parrocchia di Settimo. Domenica 17 ci sarà il mercato straordinario in via Buozzi, mentre in biblioteca l’appuntamento pomeridiano dedicato al laboratorio per decorare l’albero di Natale.

Il Grinch e i mercati straordinari

Nell’ultima settimana pre-natalizia altre proposte per grandi e piccini: giovedì 21 alle 17 e 30 «Quella volta che il Grinch rubò il Natale», lettura animata per bambini a cura del Teatro della Zucca che andrà in scena alla biblioteca comunale, mentre alla sera all’auditorium Marchesini ci sarà il concerto del «Mousiké Brass Quintet feat Greta Caserta» organizzato dalla Pro Loco.

Il 22 dicembre altro concerto alle 21, «Ecco ‘l Messia» proposto dall’ensemble «Il bell’umore» a ingresso libero. Infine alla Vigilia di Natale, sabato 24, torna il Mercato in via Buozzi per gli ultimi acquisti. Il programma si spinge sino a capodanno: l’1 gennaio si festeggia alle 16 e 30 in auditorium grazie al Gran Galà di Capodanno organizzato da Semeion, La Risorgiva e Pro Loco con il concerto «I tre Tenori».