È tutto pronto in città per la 26esima edizione della Festa delle Associazioni a Magenta. La kermesse organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, andrà in scena nella giornata di domani, domenica 24 settembre.

Arriva la Festa delle Associazioni

Per tutto l’arco della giornata tra le 8.30 e le 19, le associazioni cittadine che hanno aderito alla manifestazione avranno a disposizione uno stand in piazza Liberazione dove poter mettere in mostra la loro realtà e le proprie attività, facendosi conoscere dai magentini.

«Questa festa affonda le proprie radici a circa 35 anni fa quando per la prima volta la Pro loco ha pensato di promuovere un momento dedicato alle associazioni - racconta il presidente di Pro loco Pietro Pierrettori - Inizialmente si chiamò Festa del Volontariato, poi per qualche anno si inserì all’interno della Festa del Commercio e poi circa una trentina di anni fa ha assunto l’attuale denominazione di Festa delle Associazioni e, con qualche anno di sospensione come quelli per via del Covid, siamo arrivati alla 26esima edizione».

Lo spirito di organizzare qualcosa per permettere alle associazioni di avere una vetrina in cui mettersi in mostra, come sottolineato proprio da Pierrettori, è insito all’interno dello Statuto della Pro loco.

«La nostra associazione ha l’obiettivo di promuovere il territorio - continua il presidente - Cosa c’è dunque di meglio di dare la possibilità alle persone che si spendono per il bene della città di farsi conoscere? Da lì è nato lo spirito di questa festa che anche quest’anno si rinnova».

L'obiettivo dell'iniziativa

In totale saranno all’incirca 70 i sodalizi che saranno presenti in piazza Liberazione che dal mattino avranno il loro spazio per far conoscere il proprio lavoro, il proprio impegno e soprattutto per trovare nuovi volontari.

«In un periodo come quello degli ultimi anni dove il mondo dell’associazionismo e del volontariato vivono una profonda difficoltà di ricambio generazionale crediamo che questa giornata possa essere d’aiuto - continua Pierrettori - Ci teniamo inoltre a ringraziare l’Amministrazione comunale che ha rinnovato il suo impegno di partner di questa manifestazione così importante per noi e per tutte le associazioni».

Come detto a partire dalle 8.30 piazza Liberazione si trasformerà in una cittadella del volontariato e sarà possibile per i cittadini visitare tutti gli stand. Nel pomeriggio ci sarà alle 15 la visita istituzionale dell’Amministrazione per tutti gli stand e alle 18 la consegna degli attestati a tutte le realtà presenti.