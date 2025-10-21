Arriva il freddo prepariamoci ad affrontarlo

“Arriva il freddo? Prepariamoci e mettiamoci al riparo!”. Incontri per la salute degli over 60 in due quartieri della città

L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso , in collaborazione con l’ASST Ovest Milanese e la Casa di Comunità, organizza due importanti appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla salute in vista dell’arrivo della stagione fredda. Gli incontri si terranno: sabato 25 ottobre 2025, dalle 10 alle 11:30, nella Scuola Correnti in via Legnano 92 e sabato 8 novembre dalle 10 alle 11:30, nella Palestra Gramsci in via Vivaldi 10.

Per le persone più fragili

L’iniziativa è rivolta in particolare alla popolazione anziana e si propone come un momento utile per ricevere consigli pratici, controllare gratuitamente i parametri vitali, e prenotarsi per la campagna vaccinale 2025-26, in coordinamento con i medici di base.

L’Assessore al Sociale Rosella Petrali invita caldamente tutti i cittadini over 60 a partecipare a questa occasione di informazione e prevenzione, sottolineando l’importanza di fare scelte consapevoli per affrontare l’inverno in salute. Durante gli incontri si parlerà di piccoli gesti quotidiani per prevenire le malattie di stagione, educazione sanitaria sull’alimentazione, promozione dell’attività fisica per uno stile di vita sano e verrà effettuata la rilevazione gratuita dei parametri vitali.

Azione di prevenzione