Arriva il freddo, l’asfaltatura slitta alla prossima primavera

Asfaltatura rimandata causa freddo (che dovrebbe arrivare domani).

I lavori di asfaltatura in corso Italia si faranno la prossima primavera

Succede a Legnano, dove il forte calo delle temperature previsto a partire da mercoledì 19 novembre ha consigliato il rinvio alla primavera dell’asfaltatura del tratto di corso Italia tra piazza Frua e piazza Monumento, ultimo intervento previsto nell’ambito della riqualificazione e messa in sicurezza della parte alta della strada. L’Amministrazione comunale ha optato per il rinvio per non correre il rischio di un’esecuzione non ottimale dei lavori, quindi di una minore durabilità.

Tutti gli interventi previsti in città al ritorno della bella stagione

L’intervento su corso Italia slitta quindi alla primavera del 2026, quando le temperature saranno più favorevoli, e si aggiunge a un nutrito pacchetto di asfaltature previste che include la corsia di viale Cadorna in direzione autostrada fra via per Cerro e via Tessa, il tratto di via San Michele del Carso da via 20 Settembre al ponte ferroviario, il tratto di viale Sabotino tra le rotatorie di via Menotti e via Novara, oltre a tratti di via Firenze e via Pasubio.