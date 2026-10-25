Arriva il Centro Ambientale Mobile (Cam)

Ha fatto il suo esordio pubblico alla 543esima Fiera Agricola appena conclusa, ora si prepara a girare i principali quartieri della città di Abbiategrasso. Si tratta del Centro Ambientale Mobile (CAM), una vera e propria eco-stazione itinerante, pensata per avvicinare ai cittadini la possibilità di conferire quei rifiuti che non possono essere raccolti con il normale porta a porta, evitando, per alcune tipologie, di doversi recare all’Ecocentro

Molto soddisfatto del nuovo mezzo è l’assessore all’Ecologia e Ambiente del Comune di Abbiategrasso Valter Bertani:

“Un nuovo servizio di prossimità per rendere la raccolta differenziata ancora più semplice e accessibile, un’isola ecologica itinerante, che si sposta, che sarà a disposizione della comunità. Un servizio per aiutare quelle persone che non possono recarsi alla piattaforma per il conferimento e un’azione concreta per tentare di arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.”.

Si sta pianificando il servizio che sarà offerto in maniera sperimentale fino al 31 dicembre.

“Nei prossimo giorni renderemo noto sui canali ufficiali del Comune il calendario del Cam, le future tappe cittadine del suo servizio itinerante, dove sarà possibile smaltire i rifiuti” ha aggiunto l’assessore.

Nel Cam si potranno conferire piccoli apparecchi elettrici, utensili, oli, tessili, pneumatici e altre tipologie di rifiuti: all’interno della piattaforma itinerante ogni materiale trova il proprio spazio dedicato.

“Il nuovo mezzo è stato acquistato grazie al contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del bando Ri.circo.lo., con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata e offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze della città. Un nuovo strumento per una Abbiategrasso più comoda da vivere, più decorosa e sempre più attenta all’ambiente” ha concluso Bertani.